▲ 북한이 지난 7월 19일 송도원국제소년단야영소에서 북한과 러시아, 중국 학생소년야영단들이 참가한 '송도원친선야영-2026' 개막 모임을 진행했다고 조선중앙통신이 보도했다.

영국과 유럽연합 EU에 이어 스위스도 북한 송도원 국제 소년단 야영소를 대 러시아 제재 대상에 올렸습니다.스위스 외무부와 경제사무국 SECO는 북한 강원도 원산에 있는 송도원 국제 소년단 야영소를 지난 3일 자국의 제재 명단에 추가했다고 오늘 미국의소리 VOA 방송이 보도했습니다.스위스 외무부와 SECO는 어제 VOA에 보낸 답변에서 이같이 밝혔다고 VOA는 전했습니다.스위스 정부는 "EU의 정보에 따르면 송도원야영소가 러시아와 연계된 세력들과 협력해 우크라이나 점령지 출신 아동들을 북한으로 이송하는 조직적인 프로그램에 참여했다"고 제재 사유를 설명했습니다.제재에 따라 송도원 야영소의 스위스 내 자산은 동결되고 해당 기관에 자금을 제공하는 것도 금지됩니다.송도원 야영소는 앞서 지난 5월 영국, 9월에는 EU의 제재 대상에 오른 데 이어 이번에 스위스의 제재 명단에도 오르게 됐습니다.이번 결정은 스위스 연방평의회가 러시아의 중대한 국제법 위반에 대응하기 위해 우크라이나 전쟁 관련 EU의 제재를 채택하면서 이뤄졌다고 스위스 정부는 부연했습니다.EU 회원국이 아닌 스위스는 EU의 제재를 자동으로 적용하지 않습니다.이번 조치는 스위스가 지난달 평양 주재 스위스 외교사무소를 개소한 뒤 이뤄진 것으로 보입니다.이냐치오 카시스 스위스 외무장관은 지난달 말 북한을 방문해 조용원 노동당 비서, 최선희 외무상을 만나고 외교사무소 공식 개소 행사에 참석했습니다.송도원 야영소는 친북 국가 청소년들에게 북한 체제의 우월성을 선전할 목적으로 1960년 8월 개장했습니다.지난 7월 열린 여름 캠프에는 러시아와 중국 국적의 학생들이 이곳에 모여 교류했습니다.이런 가운데 EU 집행위원회는 대북 제재를 포함한 회원국의 제재 실효성을 높이기 위해 제재 정책 설계부터 집행, 우회 차단, 제3국 공조까지 전 과정을 한데 묶는 전담 기구인 'EU 제재사무소'를 내년 1월 신설하기로 했다고 VOA가 전했습니다.EU 제재사무소는 집행위원회 사무총국 산하에 설치되며 러시아와 벨라루스 제재를 먼저 다루되 북한과 이란 등 EU의 모든 제재 체제를 대상으로 한다고 집행위는 설명했습니다.집행위는 또한 주한 스웨덴 대사를 지낸 스웨덴 출신 베테랑 외교관인 라르스 다니엘손을 새 제재 특사로 임명했습니다.제재 특사의 핵심 임무는 제재 회피로 EU 제재가 무력화되는 위험을 줄이기 위해 역외 제3국과 직접 협의하는 것입니다.이번 조치로 EU의 대러 제재 회피 감시와 제3국 공조 체계가 한층 정교해질 것으로 VOA는 전망했습니다.한편 김정은 국무위원장의 딸 주애와 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장이 스위스·오스트리아산 고가 스키 장비를 사용한 것과 관련, 해당 제품의 제조사들은 북한과 사업 관계가 없으며 제품의 진위와 유통 경로를 파악할 수 없다고 VOA에 말했습니다.스키 등 여가용 스포츠 장비는 유엔 안보리 결의 2270호가 대북 반입을 금지한 사치품으로, 제조사가 직접 북한에 판매하지 않았더라도 제3국 중개인이나 해외 공관, 밀수망을 통해 북한에 넘어갔다면 유엔 제재 이행 의무를 위반한 우회 반입에 해당한다고 VOA는 지적했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)