▲ 2022년 영화 '브로커' 관람한 윤석열 당시 대통령 내외

시민단체가 2023년 윤석열 전 대통령의 영화관람비와 대통령실 특수활동비 등 내역을 공개하라며 제기한 소송이 법원에서 각하됐습니다.서울고법 행정3부(윤강열 부장판사)는 지난 12일 한국납세자연맹이 대통령비서실장을 상대로 낸 정보공개거부처분 취소 소송 파기환송심에서 각하로 판결했습니다.각하란 소송·청구가 부적법하거나 요건을 갖추지 못한 경우 내용을 심리하고 절차를 마무리하는 판결입니다.재판부는 윤석열 전 대통령이 지난해 4월 탄핵당한 이후 관련 기록이 대통령기록관으로 모두 이관됐고, 대통령비서실장이 기록을 보유하고 있지 않아 다툴 이익이 없다고 판단했습니다.재판부는 대통령기록관이 관련 정보가 대통령기록물로 지정·보관됐는지 여부를 회신하기 곤란하다고 밝혔다면서도 2025년 6월 5일 대통령기록관이 배포한 '대통령기록물 이관 완료' 보도자료를 근거로 이 사건 정보가 대통령기록관으로 이관됐다고 봤습니다.소송 비용은 소송 경위와 결과 등을 참작해 소송 비용은 각자가 부담하라고 했습니다.앞서 한국납세자연맹은 윤석열 정부이던 2023년 대통령실 특수활동비 지출 내역과 업무추진비 집행 내역 등을 공개하라며 정보공개를 청구했습니다.윤 전 대통령이 2022년 5월 13일 서울 강남의 한식당에서 450만 원을 지출했다고 알려진 저녁식사 비용, 그해 6월 12일 김건희 여사와 서울 한 극장에서 영화 '브로커'를 관람할 때 지출한 비용 내역도 공개를 요구했습니다.대통령실은 대부분 정보에 대한 공개를 거부했고, 대통령비서실행정심판위원회도 경호상 문제를 이유로 행정심판 청구를 기각했습니다.이에 납세자연맹이 낸 행정소송에서 1·2심은 영화 관람비와 저녁식사 비용, 윤석열 정부 출범 후 지출된 대통령실 특활비 내역 일부를 공개하라고 판결했습니다.업무추진비 내역은 이미 공개됐다는 이유로 각하했습니다.대통령실은 2024년 4월 2심 선고가 나오자 상고했습니다.그러나 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포 여파로 탄핵소추돼 작년 4월 파면되고, 그해 6월 이재명 대통령이 취임하면서 상황이 달라졌습니다.대법원은 탄핵과 조기 대선을 거치며 해당 정보가 이미 대통령기록관으로 넘어갔다며 원심의 원고 일부 승소 판결을 깨고 사건을 서울고법에 돌려보냈습니다.그러면서 "정보 공개 제도는 공공기관이 보유·관리하는 정보를 그 상태대로 공개하는 제도로서 공개 청구자가 공개를 청구한 정보를 공공기관이 보유·관리하고 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 해당 정보에 대한 공개 거부 처분에 대해서는 취소를 구할 법률상 이익이 없다"고 했습니다.납세자연맹이 공개를 청구한 정보 역시 대통령기록관에 이관돼 대통령실에 남아있지 않다면 소의 이익이 없으므로 각하돼야 한다는 취지입니다.대법원은 "원심(2심) 변론 종결 후의 사정으로 원고가 피고를 상대로 정보에 대한 공개 거부 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 소멸했는지 등에 관해 새롭게 살펴봐야 할 필요가 있다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)