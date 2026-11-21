▲ 21일 오전 세종시 소정면 경부선 소정리역 부근에서 탈선 사고가 발생해 한국철도공사(코레일) 등 관계자들이 원인 파악 및 복구 작업에 나서고 있다.
경부선 소정리역에서 발생한 화물열차 탈선 사고로 일반 열차 운행이 중단되자 코레일이 버스를 이용한 연계 수송에 나섭니다.
한국철도공사(코레일)는 오늘(21일) 오전 발생한 사고와 관련해 운행 중지 구간인 천안∼대전 사이에 버스를 투입해 승객들을 수송한다고 밝혔습니다.
코레일은 일부 일반 열차를 서울·용산역에서 천안역까지, 대전·서대전역에서 부산·광주·목포역까지 반복 운행할 계획입니다.
이를 통해 승객들의 불편을 최소화한다는 방침입니다.
열차 승객들은 천안역과 조치원역, 대전·서대전역을 오가는 버스를 이용해 이동하게 됩니다.
이후 각 역에서 대기 중인 열차로 갈아타고 목적지까지 이동합니다.
현재 고속열차(KTX)는 고속전용선을 통해 정상 운행되고 있습니다.
충북선과 장항선 일반열차도 정상 운행 중입니다.
코레일 관계자는 "열차 이용을 불편하게 한 점 깊이 사과드리고 안전한 복구를 위해 최선을 다하겠다"고 전했습니다.
이어 "열차 운행을 추가 조정할 수 있다. 열차 이용 예정 고객은 모바일 앱과 역·열차 안내방송, 철도고객센터 등에서 운행 상황을 사전에 확인해 달라"고 당부했습니다.
(사진=연합뉴스)
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