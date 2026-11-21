▲ 21일 오전 세종시 소정면 경부선 소정리역 부근에서 탈선 사고가 발생해 한국철도공사(코레일) 등 관계자들이 원인 파악 및 복구 작업에 나서고 있다.

경부선 소정리역에서 발생한 화물열차 탈선 사고로 일반 열차 운행이 중단되자 코레일이 버스를 이용한 연계 수송에 나섭니다.한국철도공사(코레일)는 오늘(21일) 오전 발생한 사고와 관련해 운행 중지 구간인 천안∼대전 사이에 버스를 투입해 승객들을 수송한다고 밝혔습니다.코레일은 일부 일반 열차를 서울·용산역에서 천안역까지, 대전·서대전역에서 부산·광주·목포역까지 반복 운행할 계획입니다.이를 통해 승객들의 불편을 최소화한다는 방침입니다.열차 승객들은 천안역과 조치원역, 대전·서대전역을 오가는 버스를 이용해 이동하게 됩니다.이후 각 역에서 대기 중인 열차로 갈아타고 목적지까지 이동합니다.현재 고속열차(KTX)는 고속전용선을 통해 정상 운행되고 있습니다.충북선과 장항선 일반열차도 정상 운행 중입니다.코레일 관계자는 "열차 이용을 불편하게 한 점 깊이 사과드리고 안전한 복구를 위해 최선을 다하겠다"고 전했습니다.이어 "열차 운행을 추가 조정할 수 있다. 열차 이용 예정 고객은 모바일 앱과 역·열차 안내방송, 철도고객센터 등에서 운행 상황을 사전에 확인해 달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)