▲ 도널드 트럼프 미국 대통령의 배우자 멜라니아 트럼프 여사

도널드 트럼프 미국 대통령의 배우자 멜라니아 여사가 남편이 '예스맨'들에 둘러싸여 있다고 지적했습니다.아마존 프라임 비디오가 20일(현지 시간) 공개한 2부작 다큐멘터리 시리즈 '멜라니아: 더 시리즈'에서 멜라니아 여사가 이 같은 발언을 했다고 텔레그래프 등이 보도했습니다.이 시리즈에서 멜라니아 여사는 "때로는 남편 주변에 '예스맨'이 너무 많다고 느끼고, 이는 건강하지 못한 일"이라며 "남편이 '아내가 너무 까다롭다'고 하지만, 나는 그에게 진실을 말해주는 것"이라고 말했습니다.멜라니아 여사는 평소 트럼프 대통령에게 품위를 지킬 것을 요구한다고 했습니다.트럼프 대통령은 "유세를 다니다가 가끔 춤을 추면 멜라니아가 그리 좋아하지 않는 것 같다"며 "하지만 대중은 열광했다"고 설명했습니다.이에 멜라니아 여사는 "오늘은 춤추기 좋은 날이 아닌 것 같은 때가 있었다"고 응수했습니다.자신이 남편이나 공화당에 전적으로 의견을 같이하는 것은 아니라고도 설명했습니다.멜라니아 여사는 2024년 10월 대통령 선거를 몇 주 앞둔 시점에 낙태권 지지를 공개적으로 선언한 바 있습니다.이는 공화당 당론과는 정면으로 배치되는 일이었습니다.멜라니아 여사는 "나에게는 신념이 있다"고 했고, 트럼프 대통령 역시 "그 발언이 어떤 파장을 일으킬지 확신할 수는 없었다. 하지만 사람들은 그 견해를 존중했다"고 덧붙였습니다.두 사람이 20년 넘게 결혼생활을 유지할 수 있었던 비결에 대해서는 있는 그대로 받아들이는 것이라고 답했습니다.멜라니아 여사는 "사람을 바꿀 수는 없다"며 "때로는 의견이 다를 때도 있지만 이는 정상이고 잘못된 게 아니다. 나는 그를 있는 그대로 두고 그 역시 내가 나답게 살 수 있게 해준다"고 말했습니다.이 다큐멘터리 시리즈는 지난 1월 개봉한 영화 '멜라니아: 더 필름'의 후속 형식으로 나왔습니다.전편보다는 남편과 아들, 가족관계에 대해 좀 더 개인적인 내용을 담고 있는 것으로 알려졌습니다.아마존이 이 다큐멘터리 판권을 4천만 달러(약 539억 원)에 구매하면서 백악관의 환심을 돈으로 사려 한다는 비판이 제기되기도 했습니다.(사진=연합뉴스)