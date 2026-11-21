▲ PHP 보안 취약

미국 국가안보국(NSA)의 핵심 내부 통신망에 사흘 넘게 접속 장애가 발생했었다고 CNN 방송이 20일(현지 시간) 보도했습니다.사안에 정통한 소식통과 메릴랜드주 NSA 본부 직원용 음성 사서함 녹음 내용 등에 따르면 지난 며칠간 이어진 내부 통신망 'NSANet'의 장애가 이날에야 해결됐습니다.NSA 측은 복구 직후 동시 접속자 폭주로 인한 시스템 과부하를 막기 위해 직원들에게 시차를 두고 출근하도록 지시했습니다.이번 장애로 사실상 NSA의 기밀 이메일 시스템 역할을 하는 내부망 접속이 차단되면서 직원들은 큰 불편을 겪었습니다.또 다른 소식통은 지난 며칠간 일부 직원이 시차 출근 지시에 따라 나왔다가 시스템에 로그인조차 하지 못한 채 그대로 귀가하는 일이 여러 차례 발생했다고 전했습니다.NSA는 해외 통신 감청과 전자정보 수집·분석, 암호 해독 및 사이버보안 등을 담당하는 미국 국방부 산하 특수 정보기관입니다.미 행정부의 한 고위 당국자는 전날 장애 해결에 필요한 소프트웨어 패치 작업이 예상보다 오래 걸렸다고 말했습니다.전·현직 당국자들은 NSANet이 과거에도 장애를 겪은 적이 있지만 이번엔 이례적으로 길었고 업무 차질도 컸다고 지적했습니다.여러 당국자는 이번 장애 기간에도 기관의 가장 민감하고 핵심적인 첩보 수집 시스템은 정상적으로 가동됐으며 기밀 이메일망을 대체할 다수의 백업 시스템과 우회 수단도 운용했다고 강조했습니다.이번 사태는 외부의 사이버 공격 때문은 아닌 것으로 파악됐습니다.복수의 미 현직 당국자들은 이번 장애가 전 세계 웹사이트의 약 70%를 구동하는 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점에 대한 소프트웨어 업데이트를 처리하는 과정에서 발생한 것으로 보인다고 추정했습니다.이 취약점은 지난달 민간 보안 연구원들이 인공지능(AI) 도구의 도움을 받아 발견해 공개했으며 NSA 역시 각 기관에 관련 소프트웨어 패치를 적용하라고 권고한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)