▲ 백악관 기자회견 모습

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지 시간) 미국 중간선거 참패 후 새로 기용한 스티븐 밀러 백악관 비서실장을 향해 두터운 신뢰를 보냈습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 진행한 기자회견 막판에 밀러 실장의 발언을 요청했습니다.기자들에게 "이 방에는 현재 세계에서 가장 영향력이 있는 사람이 있다"고 밀러 실장을 소개했습니다.연단에 오른 밀러 실장은 "난 그저 트럼프 대통령이 지난 2년간 이룬 성과가 미국 역사상 그 어떤 대통령보다 훨씬 더 크다는 점을 말하고 싶었다"며 말을 시작했습니다.그는 "여기서 4시간 동안 그 성과를 하나하나 짚어볼 수 있을 것"이라며 규제 폐지, DEI(다양성·형평성·포용성을 뜻하는 진보적 의제) 종식, 국경 보호 및 최대 규모 불법 이민자 추방, 범죄율 하락, 최고치를 찍은 화석연료 생산 등을 언급했습니다.또, 글로벌 무역 관계 재조정, 미군 재건, 마약 카르텔 퇴치, 대중 관계 재편, 베네수엘라 군사 작전 등 대외 정책을 성과로 꼽으면서 "나는 이 비범한 미국 지도자를 위해 백악관 직원을 총괄하고, 승리를 계속 끌어내는 그의 비서실장이 된 것이 매우 자랑스럽다"고 마무리했습니다.자기를 한껏 치켜세우는 밀러 실장의 발언에 곧바로 반색한 트럼프 대통령은 "속보가 있다. 그(밀러)는 이 두 사람보다 더 뛰어났다"고 말했습니다.농담 섞인 언급이었지만, 이날 회견에 함께 참석한 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관보다 밀러 실장이 더 훌륭하다고 칭찬한 것입니다.특히 밴스 부통령과 루비오 장관은 2028년 대선 출마가 유력한 공화당 내 대권 잠룡 '투톱'으로 여겨지는데 트럼프 대통령은 심지어 밀러 실장에게 "대선에 출마하기를 원하나"라고 묻기도 했습니다.밴스 부통령은 중간선거 참패의 원인으로 '이란 전쟁'을 지목했으며, 트럼프 대통령은 자기는 이에 동의한다면서도 "많은 사람은 좋아하지 않는다"고 말해 두 사람 사이가 틀어졌다는 관측이 나온 적도 있습니다.이를 의식한 듯 밴스 부통령은 관련 질의에 "이란 핵무기 확보 금지야말로 우리가 반드시 해야 할 일"이라며 "대통령은 다시 그런(이란을 공격하는) 결정을 내리겠다고 했고, 내 목표이자 임무는 미국 대통령을 지지하는 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 회견에서 '뒤의 두 사람(밴스·루비오) 중 누가 당신 다음 대통령으로 더 낫다고 생각하느냐'는 질문에는 대답해 줄 리 없다는 취지로 응수했습니다.이날 회견은 트럼프 대통령의 아시아 순방 결과를 국민에게 설명하기 위해 마련된 것이어서 밴스 부통령보다 루비오 장관이 더 돋보일 수 있었다는 게 미국 언론의 평가입니다.밴스 부통령은 자신이 국내에 남아있던 것을 영화 '나 홀로 집에'의 상황으로 비유하면서 트럼프 대통령에게 "당신이 그리웠다"고 했습니다.루비오 장관은 이번 순방 성과를 일목요연하게 정리했으며, 미·중·러 정상회담에 대해선 "미·중·러는 지구상 핵무기의 압도적 다수를 보유하고 있다.이 세 지도자가 정기적으로 소통하지 말아야 한다는 생각은 터무니없을 뿐 아니라 위험하다"고 트럼프 대통령을 적극 옹호했습니다.(사진=연합뉴스)