▲ 김혜성

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스가 내야수 로이스 루이스(27)를 트레이드 영입했습니다.다저스 구단은 21일(한국 시간) 오른손 투수 보비 밀러와 유망주 포수 프란시스코 에스피노자를 미네소타 트윈스에 내주고 루이스를 영입하는 트레이드를 단행했다고 밝혔습니다.다저스가 내야 전력 보강에 나서면서 김혜성의 내년 시즌 주전 경쟁은 한층 더 험난해질 전망입니다.루이스는 2017년 MLB 신인드래프트 전체 1순위로 미네소타에 지명된 특급 유망주 출신입니다.2022년 빅리그에 데뷔한 그는 2023시즌 58경기에서 타율 0.309, 15홈런, 52타점을 기록하며 잠재력을 터뜨렸습니다.그러나 잦은 부상에 발목이 잡히면서 기대만큼 성장하지 못했습니다.2026시즌엔 125경기에 출전해 타율 0.227, 15홈런, 57타점을 기록했습니다.루이스는 부상 이력으로 내구성에 물음표가 붙지만, 타격 재능만큼은 여전히 높은 평가를 받습니다.특히 1루수와 2루수, 3루수를 모두 소화할 수 있는 멀티 포지션 능력이 강점입니다.MLB닷컴은 "다저스는 유틸리티 자원 미겔 로하스가 은퇴하면서 다양한 포지션을 소화할 백업 선수가 필요했다"며 "루이스는 특히 2루수로 많은 출전 기회를 잡을 것으로 보인다"고 전했습니다.이어 "루이스가 2루를 맡으면 유틸리티 플레이어 토미 현수 에드먼을 더욱 효과적으로 활용할 수 있다"며 "상대 팀이 좌완 투수를 선발로 내세우는 경기에서 3루수 맥스 먼시와 1루수 프레디 프리먼에게 휴식을 줄 수도 있다"고 설명했습니다.다저스는 출혈을 감수하고 루이스를 영입한 만큼 2027시즌 초반엔 루이스에게 많은 출전 기회를 줄 수 있습니다.내·외야 유틸리티 자원인 김혜성에겐 달갑지 않은 소식입니다.김혜성은 2026시즌 5월까지 43경기에 출전해 타율 0.259, 1홈런, 11타점, 5도루를 기록한 뒤 마이너리그 트리플 A로 내려갔습니다.김혜성은 애틀랜타 브레이브스와의 포스트시즌 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 엔트리에 포함됐으나 4차전 9회말 2루수 대수비로 출전한 것이 유일한 출전 기록이었습니다.(사진=게티이미지)