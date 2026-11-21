▲ 현지 시간 20일 뉴욕증권거래소(NYSE)

20일(현지 시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 급락했습니다.엔비디아의 호실적과 앤트로픽의 상장 흥행에도 투자 심리가 살아나지 않고 기술주 매도세가 이어지면서 시장 전반을 짓눌렀습니다.이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 949.73포인트(1.93%) 내린 48,147.33에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 3.70% 내린 6,910.39에, 나스닥 종합지수는 5.28% 하락한 22,617.73에 각각 거래를 마쳤습니다.다우 지수와 S&P500 지수는 전고점 대비 10% 이상 하락하면서 조정 국면에 진입했습니다.S&P500은 이날 7거래일 연속 하락하면서 코로나19 팬데믹 초기였던 2020년 2월 이후 최장 하락 기록을 썼습니다.나스닥 지수는 2026년 연간 상승분을 모두 반납했습니다.대형 기술주 위주의 나스닥 100 지수는 5.61% 하락했습니다.3대 지수 모두 도널드 트럼프 미 대통령이 전 세계를 대상으로 상호관세 부과를 발표한 2025년 4월 '관세 쇼크' 이후 최대 주간 하락률을 기록했습니다.월가의 공포지수로 통하는 변동성지수(VIX)는 전장보다 26.20% 오른 35.89로 마감했습니다.2025년 4월 이후 가장 높은 수준입니다.상장 이틀 차인 앤트로픽은 전날 상승분의 상당 부분을 반납하며 8.50% 내린 88.91달러에 거래를 마쳤습니다.장중엔 공모가인 83달러 부근까지 떨어지기도 했습니다.엔비디아는 14.01% 하락해 52주 신저가를 기록하며 시가총액 4위로 주저앉았습니다.지난 10월 6일 사상 최고치에 비하면 48%가량 떨어졌습니다.미국 증권거래위원회(SEC)가 엔비디아의 회계 처리 방식을 조사 중이라는 보도가 매도 압력을 키웠습니다.이 밖에도 샌디스크(-16.05%), 마이크론(-13.89%), AMD(-13.25%), 브로드컴(-12.19%), 코어위브(-12.02%), SK하이닉스(-13.11%) 등 주요 반도체·AI 종목들이 10% 이상 폭락했습니다.필라델피아 반도체 지수도 10.73% 떨어졌습니다.반면 월마트(1.52%), 코스트코(0.75%), 존슨앤드존슨(1.28%) 등 방어주와 필수소비재는 상대적으로 견조한 흐름을 보였습니다.시장에서는 AI 인프라 투자와 수익성, 자금조달 여건, 통화정책 변수 등을 둘러싸고 경계감이 커지고 있습니다.투자자문사 프로시온의 마시모 산티키아 미국 주식 총괄은 "이것은 단순한 밸류에이션 주도의 조정이 아니라 더 광범위해지고 있다"며 "확실한 위험 회피 상태"라고 말했습니다.인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉은 "참패"라며 "투자자들이 기술, 특히 AI 구축 속도와 비용에 대해 급격하게 달라진 인식에서 문제가 비롯된다"고 진단했습니다.이토로(eToro)의 브렛 켄웰은 "저점 매수자들은 현재의 조정을 장기적 기회로 볼 수 있지만, 단기적으로는 더 큰 변동성과 불확실성을 겪을 준비가 돼 있어야 한다"고 했습니다.도널드 트럼프 미 대통령은 이날 기자회견에서 미국 기업이 해외에 데이터센터를 구축할 경우 큰 불이익을 줄 수 있다고 언급했습니다.리사 쿡 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 인플레이션 위험과 기준금리 인상 지연의 위험을 경고했습니다.안전 자산 선호 흐름 속에 채권은 강세를 보이고 가상화폐는 급락했습니다.글로벌 채권 금리 벤치마크인 미 10년물 국채 금리는 미 동부시간 오후 3시 기준으로 전장보다 14bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.909%를 나타냈습니다.비트코인도 5.1% 하락해 5만 8천 달러 선에서 거래됐습니다.국제 유가는 중동 지역 지정학적 우려와 추수감사절 연휴를 앞두고 매수세가 겹쳐 상승 마감했습니다.1월 인도분 브렌트유 선물은 전장 대비 0.64% 오른 배럴당 92.57달러에, 12월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI)는 0.93% 상승한 83.98달러에 거래를 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)