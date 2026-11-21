▲ 백악관서 기자회견하는 도널드 트럼프 미국 대통령

미국 도널드 트럼프 대통령이 인공지능(AI) 반도체 수출과 관련해 구형 칩에 한해 중국에 판매하겠다는 기존 입장을 재확인했습니다.트럼프 대통령은 20일(현지 시간) 아시아 순방을 마치고 개최한 기자회견에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담 후 중국에 대한 반도체 수출 규제를 완화할지에 대한 질문에 "중국과 매우 포괄적인 협정을 논의하고 있다"며 이같이 답했습니다.구체적인 판매 수위와 관련해 "우리는 구형 칩만 (수출하기를) 원한다"며 "아예 판매되지 않아도 관계없다"고 말했습니다.이는 미국 정부가 지난해부터 엔비디아의 구형 칩인 H200을 비롯한 일부 AI 반도체의 중국 수출을 일부 허용해 온 조치를 계속 유지하겠다는 뜻으로 풀이됩니다.2024년 출시된 H200은 현재 엔비디아의 최신 아키텍처인 '루빈' 기반 그래픽처리장치(GPU)보다 두 세대 전 제품이지만, 중국 기업들은 아직 이 같은 성능의 칩을 만들지 못하고 있습니다.업계에서는 화웨이 등 중국의 AI 칩이 엔비디아와 여전히 3∼4년의 격차를 보이는 것으로 평가합니다.트럼프 대통령은 중국에 AI 반도체를 넘기는 데 대한 비판을 의식한 듯 "중국도 칩을 만들고 있으며, 만약 우리가 그들에게 칩을 팔지 않으면 그들이 스스로 만들게 될 것"이라며 "이 점을 이해해야 한다"고 설명했습니다.앞서 이날 스콧 베선트 미국 재무부 장관도 CNBC 방송에 출연해 H200 반도체의 중국 수출 정책에 변화가 없을 것이라고 발언했습니다.베선트 장관은 엔비디아 H200 반도체의 중국 수출이 계속 허용되느냐는 질문에는 "정책에 어떠한 변화도 있을 것으로 예상하지 않는다"고 밝혔습니다.베선트 장관은 "트럼프 대통령은 이 정책을 수립할 당시 매우 명확한 입장을 밝혔다. 그는 H200을 기준으로 매우 확고한 선을 그었으며, 중국이 확보할 수 있어야 하는 반도체의 수준이 바로 그 정도라고 생각한다"고 말했습니다.그는 "우리는 이미 H200이 중국에 판매될 수 있는 반도체의 기준 등급이라는 데 동의했다"며 "그 방침은 계속 유지되고 있으며, 그보다 낮은 등급의 반도체도 모두 (수출이) 허용된다"고 덧붙였습니다.엔비디아가 최근 실적 발표에서 중국에 대한 H200 출하를 중단했다고 발표한 데 대해선 "우리가 목격한 것은 중국이 자체적인 반도체 기술 체계를 구축하려고 노력하는 가운데 H200에 대한 주문이 부족하다는 점"이라며 미국의 반도체 기술에 비해 "중국은 아마도 여러 해 뒤처져 있다"고 말했습니다.베선트 장관은 미 정부가 엔비디아를 비롯한 첨단 인공지능(AI) 반도체에 대한 중국의 원격 접속을 통제하겠다고 발표한 조치와 관련해 "적절한 반도체 (수출) 제한 조치가 시행되고 원격 접근도 제한되는 것을 보게 될 것"이라고 밝혔습니다.지난 16일 발표된 이 조치의 골자는 미국산 인공지능(AI) 반도체와 서버가 어디에 있든 중국 등 미국의 '안보 우려국' 기업에 연산 성능을 제공하려면 미국의 허가를 받도록 하는 것입니다.베선트 장관은 "미국은 반도체 기술에서 상당한 우위를 점하고 있으며, 이러한 반도체 기술의 상당한 우위를 바탕으로 우리의 최첨단 슈퍼지능(SI·도널드 트럼프 행정부가 AI를 지칭하는 용어) 연구소들에서도 상당한 우위를 유지할 수 있을 것"이라고 말했습니다.베선트 장관은 '이런 조치가 있었다면 싱가포르 기업 메가스피드 등을 통해 중국에 엔비디아의 최첨단 칩이 밀반입되거나 중국 기업이 원격 접속하는 일이 없었겠나'라는 질문에 "해외 데이터센터를 통해 반도체의 컴퓨팅 성능을 임대할 수 있는 상황에서 반도체 자체의 판매를 금지하는 것은 전혀 이치에 맞지 않는다"고 답했습니다.(사진=게티이미지)