▲ 텍사스 사형수 레이날도 데니

미국 테네시주에서 사형수가 약물 투여 후 고통 속에 살아남아 논란이 벌어진 데 이어 텍사스에서는 1시간 가까이 사형이 집행된 사실이 확인돼 비난 여론이 일고 있습니다.뉴욕타임스(NYT)와 AP통신은 19일(현지 시간) 텍사스주 헌츠빌에서 사형수 레이날도 데니(70)의 사형을 집행하는 과정에서 독극물인 펜토바르비탈 정맥주사를 놓는 데 어려움을 겪으면서 전체 집행 시간이 1시간 이상 소요됐다고 20일 보도했습니다.데니는 이날 오후 6시 4분에 사형대에 결박됐으며, 손과 팔에 정맥주사 바늘을 삽입하려는 시도가 연달아 실패하면서 6시 20분에야 목 왼쪽에, 그리고 6시 38분 발에 각각 바늘을 꽂게 됐습니다.사망 선거는 7시 8분에 내려졌습니다.이 과정에서 사형수는 "신이시여, 저를 데려가세요"라고 소리치거나 격렬한 통증을 호소한 것으로 전해졌습니다.사형 집행을 참관한 제프 후드 목사는 "그의 어깨에 손을 얹었는데 경련이 내 팔을 타고 올라올 정도였다. 데니가 극심한 고통 속에 있었다"며 이는 고문이나 마찬가지였다고 주장했습니다.텍사스 형사사법부 측은 성공적인 사형 집행이었다며 "얼마나 빠르게 집행하느냐가 아니라 제대로 하는 것이 중요하다"고 답했습니다.관련한 추가 조사도 진행하지 않을 예정입니다.데니는 1996년 다이아몬드 중개인을 살해하고 보석을 강탈한 혐의로 사형을 선고받았습니다.미국에서는 최근 사형 집행제도를 둘러싸고 찬반 여론이 부딪히고 있습니다.지난 9월 30일 테네시주 내슈빌의 한 교도소에서 사형수 크리스타 파이크(50)가 펜토바르비탈을 두 차례 투여받고도 살아나면서 사형제도에 대한 논의 필요성이 제기됐습니다.파이크는 깨어난 뒤 "몸 전체와 손, 목구멍에 극심한 통증을 느꼈다"고 호소했습니다.또 2025년에는 앨라배마주에서 질소가스로 사형수를 처형하는 과정에서 20분 넘게 고통 속에서 몸부림친 사실이 확인돼 논란이 됐습니다.개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 아예 사형수 548명을 종신형으로 감형하겠다고 밝혔지만, 이 가운데 악명 높은 연쇄 살인마들도 포함돼 있어 희생자 유족들의 반발을 부르기도 했습니다.텍사스는 미국 50개 주 가운데서 사형을 엄격하게 집행하는 주로 꼽힙니다.지나 이노호사 주지사 당선인은 개인적으로 사형제도에는 반대한다는 뜻을 밝혔지만, 이를 주 정책으로 삼을지는 미지수입니다.그는 지난달 CNN과의 인터뷰에서 개별 사례를 들여다볼 필요가 있다며 "앞으로 어떻게 할지 일률적으로 말하지는 않겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)