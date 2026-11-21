▲ 승부차기 승리를 기뻐하는 포르투 선수들

축구 대표팀 미드필더 황인범이 교체로 출전한 포르투갈 프로축구 포르투가 3부리그 팀을 승부차기 끝에 힘겹게 물리치고 포르투갈 축구협회(FA)컵 16강에 진출했습니다.포르투는 21일(한국 시간) 포르투갈 포르투의 드라강 스타디움에서 열린 파레데스(3부)와 2026-2027 타사 드 포르투갈 4라운드(32강)에서 120분 연장 혈투 끝에 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 3-1로 이기며 16강행 티켓을 따냈습니다.한국 축구 대표팀의 11월 A매치 2연전을 마치고 팀에 복귀한 황인범은 교체 명단에 이름을 올리며 벤치에서 경기를 시작했습니다.전반 41분 선제골을 따낸 포르투는 후반 10분 황인범을 투입하며 중원 보강에 나섰습니다.하지만 포르투는 후반 12분 자책골로 동점을 내주며 1-1 동점 상황을 만들었습니다.결국 포르투는 연장전까지 득점에 실패하며 승부차기에 들어갔습니다.파데레스는 1번 키커만 골 맛을 보고 2~4번 키커가 내리 실축했고, 포르투는 4명 가운데 1명만 실축하며 승부차기 3-1로 승리했습니다.(사진=연합뉴스)