▲ 경부선 세종시 소정리역에서 화물열차가 궤도를 이탈해 전차선이 끊어지면서 경부선 일반 열차 운행이 중지된 21일 서울역에 관련 안내문이 표시되고 있다.

경부선 소정리역에서 발생한 화물열차 탈선 사고 여파로 천안에서 대전 구간 일반 열차 운행이 중단됐습니다.오늘(21일) 새벽 5시 37분쯤 세종시 소정리역으로 진입하던 화물열차가 비상 제동을 건 뒤 궤도를 이탈해 앞쪽 2량과 뒤쪽 3량 등 모두 5량이 탈선했습니다.탈선한 열차가 선로 옆 전차선을 지탱하는 철제 빔을 들이받으면서 전차선도 끊어졌습니다.단전과 선로 장애로 경부선 천안에서 대전 구간 ITX-마음과 새마을호, 무궁화호 등 일반열차 운행이 중단됐습니다.다만 충북선과 KTX는 정상 운행되고 있습니다.화물열차 사고로 현재까지 확인된 인명 피해는 없다고 코레일은 밝혔습니다.주요 대학의 논술 고사가 예정된 주말이어서 코레일은 사고 직후 안내 문자 등을 통해 고속 열차나 다른 교통수단을 이용해 줄 것을 당부했습니다.(사진=연합뉴스)