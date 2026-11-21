▲ 김민재의 수비 장면

축구 대표팀 11월 A매치 2연전을 치르고 돌아온 김민재가 교체 출전한 바이에른 뮌헨이 쾰른과 무승부를 거두고 개막 10경기째 무패 행진을 이어가며 선두 자리를 유지했습니다.뮌헨은 21일(한국 시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 쾰른과 2026-2027 독일 분데스리가 10라운드 원정에서 1-1로 비겼습니다.개막 10경기째 무패(6승 4무·승점 22)를 기록한 뮌헨은 1경기를 덜 치른 도르트문트(승점 21)에 승점 1차로 앞서며 1위를 지켰습니다.선제골은 쾰른이 따냈습니다.쾰른은 전반 12분 만에 역습 상황에서 마이키 무어의 득점이 터지며 기선 제압에 성공했습니다.먼저 실점한 뮌헨은 전반 20분 '골잡이' 해리 케인이 왼쪽 다리에 불편을 호소하며 주저앉은 뒤 교체되는 악재를 만났습니다.뮌헨 구단은 경기가 끝난 뒤 "케인의 왼쪽 발목 인대가 파열됐다. 앞으로 몇 달 동안은 케인이 경기에 출전하지 못하게 됐다"라고 공식 발표했습니다.현지 언론은 케인이 3개월 이상 결장할 수 있다는 전망을 내놨습니다.뮌헨은 전반 37분 너새니얼 브라운의 동점골이 터지며 힘겹게 승부의 균형을 맞췄습니다.케인이 부상으로 교체된 뮌헨은 전반 막판 오른쪽 날개 마이클 올리세가 상대 수비수와 충돌한 뒤 쓰러졌고, 후반 시작과 함께 교체되며 두 명의 핵심 자원이 그라운드를 떠나는 안타까운 상황을 맞았습니다.뮌헨은 후반 25분 선발로 나선 중앙 수비수 다요 우파메카노 대신 벤치에서 대기하던 김민재를 투입하며 수비 강화에 나섰습니다.김민재는 3차례 수비 기여와 함께 두 차례 태클 경합을 펼치는 활약을 보여주며 추가 실점을 막아냈고, 뮌헨은 1-1 무승부를 지켜냈습니다.(사진=연합뉴스)