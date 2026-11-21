▲ 유현조

유현조가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 진출에 바싹 다가섰습니다.유현조는 21일(한국 시간) 미국 앨라배마주 모빌의 매그놀리아 글로브 로버트 트렌트 존스 골프 트레일 폴스 코스(파71)에서 열린 LPGA 투어 퀄리파잉(Q) 시리즈 최종전 2라운드에서 버디 6개, 보기 2개를 묶어 4언더파 67타를 쳤습니다.1라운드에서 공동 8위를 기록했던 유현조는 2라운드 합계 8언더파 135타로 메건 캉(미국)과 함께 공동 6위로 뛰어올랐습니다.1위 메가 간느(12언더파 131타·미국)와는 4타 차입니다.퀄리파잉 시리즈 최종전은 5라운드 경기로 진행되며 상위 25위까지 2027시즌 LPGA 투어 출전권을 얻습니다.114명의 출전 선수는 크로싱스 코스(파72)와 폴스 코스를 오가며 2라운드씩 치른 뒤 상위 65명이 크로싱스 코스에서 최종 라운드를 펼칩니다.유현조는 지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 대상을 받은 간판급 선수입니다.올해엔 투어 최종전 대보 하우스디 챔피언십을 포함해 3승을 거뒀습니다.함께 출전한 김민선은 2언더파 69타를 치면서 2라운드 합계 4언더파 139타로 공동 21위를 기록했습니다.1988년생 이정은과 1996년생 이정은, 장효준은 3언더파 140타로 공동 35위에 이름을 올렸습니다.이다연은 크로싱스 코스에서 2오버파 74타를 치면서 2라운드 합계 2오버파 145타로 공동 83위까지 밀려났습니다.(사진=AP, 연합뉴스)