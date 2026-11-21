▲ 김아림

김아림이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1천100만 달러) 2라운드에서 홀인원을 기록하는 등 절정의 샷 감각을 뽐내며 선두 자리를 지켰습니다.김아림은 21일(한국 시간) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 홀인원 1개, 버디 7개, 보기 1개를 묶어 8언더파 64타를 쳤습니다.중간 합계 15언더파 129타를 기록한 김아림은 2위 지노 티띠꾼(12언더파 132타·태국)을 3타 차로 따돌렸습니다.전날 1라운드 막판 3개 홀에서 3연속 버디 행진을 펼치며 1위를 꿰찼던 김아림은 이날도 1번 홀(파5)과 2번 홀(파4)에서 연속 버디를 기록하며 상승세를 이어갔습니다.6번 홀(파5)과 8번 홀(파3)에서 징검다리 버디를 잡아내며 전반에만 4타를 줄였습니다.후반 첫 홀인 10번 홀(파4)에서는 약 1.5ｍ 거리의 파 퍼트를 놓치며 이날 유일한 보기를 범했으나, 12번 홀(파3)과 14번 홀(파5)에서 버디를 잡아내며 만회했습니다.행운의 홀인원은 16번 홀(파3)에서 나왔습니다.김아림의 티샷은 홀 앞에 떨어진 뒤 홀 쪽으로 굴러가 핀을 맞고 그대로 들어갔습니다.김아림은 팬들에게 손키스를 보내며 기뻐했습니다.그는 17번 홀(파5)에서도 버디를 추가하며 2위 그룹과 격차를 벌렸습니다.경기를 마친 김아림은 홀인원 상황에 관해 "공을 쳤을 때 조금 강하게 때렸다는 느낌이 들었다"며 "그런데 공이 핀을 맞고 홀 안으로 들어갔다. 운이 좋았다"고 말했습니다.이어 "경기에 집중하면서 내가 무엇을 해야 하는지 생각했다"며 "지금의 흐름을 이어가도록 노력하겠다"고 다짐했습니다.윤이나도 보기 없이 버디만 7개를 기록하며 7언더파 65타, 중간 합계 11언더파 133타로 일본의 요시다 유리, 중국의 옌류, 재미교포 제니 배와 오스틴 김, 잉글랜드 찰리 헐과 함께 공동 3위를 이뤘습니다.이날 3타를 줄인 이소미는 중간 합계 9언더파 135타로 세계 랭킹 1위 넬리 코르다(미국) 등과 함께 공동 11위에 이름을 올렸습니다.7타를 줄인 김세영은 8언더파 136타로 최혜진과 함께 공동 16위에 올랐습니다.유해란은 1타를 줄이는 데 그쳐 7언더파 137타로 공동 22위, 양희영과 임진희는 6언더파 138타로 공동 27위를 이뤘습니다.황유민은 4언더파 140타로 공동 38위, 전인지는 1언더파 143타로 공동 49윕니다.전날 이븐파를 쳤던 김효주는 이날 4오버파 76타로 부진하며 공동 56위로 떨어졌습니다.전날 5오버파를 기록해 최하위로 처졌던 뉴질랜드 교포 리디아 고는 이날도 6타를 잃어 11오버파 155타로 부진을 이어갔습니다.(사진=연합뉴스)