▲ 태릭 스쿠벌

뉴욕 메츠가 이번 미국프로야구 메이저리그(MLB) 자유계약선수(FA) 시장 최대어인 왼팔 투수 태릭 스쿠벌(30) 영입전에서 승부수를 띄웠습니다.MLB닷컴은 21일(한국 시간) 메츠가 스쿠벌 측에 계약 기간 9년, 총액 4억 달러(약5천386억 원)에 육박하는 초대형 조건을 제시했다고 전했습니다.메츠의 제안이 성사되면 스쿠벌은 MLB 투수 계약 역사를 새로 쓰게 됩니다.종전 투수 역대 최고 총액은 야마모토 요시노부(로스앤젤레스 다저스)의 12년 3억2천500만 달러입니다.스쿠벌의 연평균 금액(4천444만 달러) 역시 맥스 셔저와 저스틴 벌랜더의 투수 최고 기록(4천333만 달러)을 넘어설 전망입니다.메츠는 2년 전에도 외야수 후안 소토와 15년 7억 6천500만 달러라는 MLB 역대 최고액 계약을 맺었습니다.두 차례 사이영상을 거머쥐었던 스쿠벌은 최근 본격적인 협상에 돌입해 결정에 속도를 냅니다.메츠를 시작으로 원소속팀 다저스, 토론토 블루제이스, 샌디에이고 파드리스 등 4개 구단과 차례로 대면했습니다.여기에 정체가 공개되지 않은 제5의 구단과도 화상 회의를 진행한 것으로 알려졌습니다.현재 영입전은 자금력을 앞세워 장기 계약을 내민 메츠가 가장 유리한 고지를 점한 분위기입니다.여기에 토론토가 메츠의 대항마로 나서는 형국입니다.반면 지난여름 유망주 3명을 내주고 스쿠벌을 데려왔던 다저스는 신중한 모습입니다.다저스는 지난해 카일 터커(4년 2억 4천만 달러) 사례처럼 기간을 줄이는 대신 연평균 금액을 높이는 단기 계약을 선호하는 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)