▲ 피겨스케이팅 여자 싱글 김서영

피겨스케이팅 기대주 김서영(명지대)이 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 5차 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 3위에 올랐습니다.김서영은 20일(한국 시간) 핀란드 헬싱키 아이스 홀에서 열린 대회 쇼트프로그램에서 기술 점수(TES) 40.24점, 예술 점수(PCS) 28.79점, 총점 69.03점을 받아 시마다 마오(79.06점·일본), 니이나 페트로키나(69.08점·에스토니아)의 뒤를 이었습니다.김서영은 지난해 ISU 챌린저시리즈 CS 롬바르디아 트로피에서 기록한 개인 쇼트 최고점(68.75점)을 경신하면서 시니어 그랑프리 개인 첫 입상에 다가섰습니다.김서영은 21일 열리는 프리스케이팅에서 메달 도전에 나섭니다.쇼트프로그램 '보어'에 맞춰 연기를 시작한 김서영은 첫 번째 연기 과제 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 큰 실수 없이 뛰었습니다.어텐션(에지 사용주의) 판정이 나왔지만 큰 감점으로 이어지진 않았습니다.그는 이어 트리플 플립을 완벽하게 자신감을 끌어올렸습니다.플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨 4로 처리한 김서영은 가산점 10%가 붙는 후반부에서도 흔들림 없는 연기를 이어갔습니다.더블 악셀을 깨끗하게 뛴 뒤 레이백 스핀과 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨 4로 처리했습니다.함께 출전한 김유성(수리고)은 68.38점으로 4위, 이해인(고려대)은 67.76점으로 5위에 올랐습니다.(사진=연합뉴스)