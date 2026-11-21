▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 평양시에 건설 중인 교구비품공장과 교육기자재공장 건설을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다.

김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 거듭된 대화 제의에 호응하지 않은 채 공장 건설 현장을 시찰하며 내정에 집중하는 행보를 이어갔습니다.조선중앙통신은 김 위원장이 어제(20일) 교구비품공장과 교육기자재공장 건설장을 현지 지도했다고 오늘 보도했습니다.두 공장의 소재지는 보도에 언급되지 않았는데, 공개된 사진의 경관에 비춰 평양 류경호텔 인근, 그리고 송신·송화 지역 같은 평양 신도시 부근으로 각각 추정됩니다.통신은 조용원, 김승두 노동당 비서와 박정천 국방성 고문 등 당 중앙위원회 책임간부들이 김 위원장을 수행했다고 전했습니다.김 위원장은 먼저 교구비품공장 건설현장을 찾아 공장 시설과 공장에서 생산하게 될 교구비품 견본 등을 살피고 공장 건설에 동원된 군인들이 최상의 수준으로 시공했다고 평가했습니다.그는 "교구비품 생산이야말로 미래의 세대에 대한, 교육에 대한 전폭적이며 포괄적인 투자"라며 교육 혁명 방침을 관철하는 데 있어 교육 하부구조 건설이 가장 기초적이고 관건적인 문제이자 당과 국가의 부흥발전을 위한 가장 보람 있는 사업의 하나라고 강조했습니다.김 위원장은 이어 교육기자재 공장 건설 현장을 둘러본 뒤 "가장 선진적이고 훌륭한 교육의 전모를 명확히 떠올릴 수 있는 믿음직한 교육토대의 구축으로써 새 시대 교육 혁명의 성공을 담보해야 한다"고 당부했습니다.김 위원장은 또한 "우리 교육이 현격한 변화의 노정을 밟고 있는 현시점에서 교육 발전과 직결된 하나하나의 사업들을 전망성 있게 계획하고 드팀없이 실행해 나가는 것이 중요하다"고 말했습니다.이번 시찰은 중국 선전 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의를 계기로 성사 여부가 주목받았던 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 정상회담이 불발된 가운데 이뤄졌습니다.트럼프 대통령은 APEC 정상회의 전후로 여러 차례 김 위원장과의 만남에 재차 관심을 표명했습니다.지난 15~16일 김 위원장의 북중 접경지 관광지구 시찰 일정이 공개되며 한때 북미 회동을 염두에 둔 동선일 가능성이 제기되기도 했으나 김 위원장은 트럼프 대통령의 러브콜에 호응하지 않은 채 17∼18일 함경남도 리원군과 락원군의 양식장·온실농장과 함흥의 김정숙 해군대학에 이어 평양 소재 교육비품 공장을 현지 지도하는 등 내부 경제·민생 현안에 집중하는 행보를 보였습니다.이는 현 정세와 미측의 태도를 고려할 때 트럼프 대통령과의 대화에 응할 의사가 없음을 북한이 우회적으로 드러낸 것으로 해석됐습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)