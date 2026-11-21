▲ 아바스 아라그치 이란 외무장관

아바스 아라그치 이란 외무장관은 미국과 종전을 위한 외교적인 해법을 여전히 원한다는 기존의 원론적인 입장을 밝혔습니다.로이터통신은 아라그치 장관이 현지 시간 20일 이란 국영일간지 이란과 인터뷰에서 "이란은 더 이상의 전쟁이 없을 것임을 보장하는 합의를 추구하고 있다"며 이렇게 말했다고 보도했습니다.핵 프로그램에 대해선 농축 우라늄을 자국 내에 보유하는 안이 이란의 '레드라인'에 포함된다면서 '공정한 해결책'에 도달할 수 있을 것으로 믿는다고 강조했습니다.또, 이란과 합의할 필요가 없다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 최근 발언과 관련해 아직 미국 측이 아무런 공식 답변을 하지 않았다고도 지적했습니다.그러면서 미국이 이란과의 합의를 원한다는 점을 명확히 밝히고 일련의 신뢰 구축 조치를 할 것을 선결 조건으로 요구했습니다.이어 "미국이 이 두 가지 조건을 충족한다면 호르무즈 해협 재개방 계획과 이행 방안에 대해 전문가급 회담을 열고 이행 일정을 단축할 준비가 됐다"며 "해협이 다시 열리려면 우리가 제시한 7가지 조건이 충족돼야 하지만 미국 측이 이행 방안을 자체 제안한다면 대화할 의향이 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이란 측이 내건 조건에 부정적인 시각을 드러냈습니다.트럼프 대통령은 이날 기자회견에서 "그들(이란)은 합의를 맺고 싶어 하지만 내가 받아들일 수 있는 합의를 하려 하지 않는다"고 주장했습니다.중재국인 카타르의 외무부 대변인은 지난 17일 카타르와 이란 관리들이 만나 현장에서 제시된 제안들의 시각 차를 조율하고 간극을 좁히기 위한 회담을 했다고 밝힌바 있습니다.