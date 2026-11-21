반려견 목줄 문제로 시비가 붙은 상대방을 폭행하고 욕설한 50대 남성이 벌금형을 선고받았습니다.
부산지법 형사3단독 박주영 판사는 폭행과 모욕 혐의로 기소된 50대 남성 A 씨에게 벌금 300만 원을 선고했다고 밝혔습니다.
A 씨는 지난 4월 8일 오후 5시쯤 부산 동래구 한 체육공원에서 30대 남성 B 씨가 반려견의 목줄을 풀어놓았다는 이유로 시비하다가 양어깨를 밀치고 멱살을 잡은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
A 씨는 당시 다른 사람들이 지켜보는 가운데 B 씨와 그의 어머니를 비하하는 욕설을 큰소리로 한 혐의도 받습니다.
서로 모르는 사이였던 두 사람은 지난해 11월부터 B 씨의 반려견이 A 씨를 향해 짖는 문제로 갈등을 빚어온 것으로 조사됐습니다.
박 판사는 "피고인이 범행을 인정하고 있지만 폭행과 상해 등으로 처벌받은 전력이 8차례에 이른다"며 "사소한 이유로 모르는 사람에게 욕설하고 폭행한 점에서 죄책이 가볍지 않다"고 양형 이유를 설명했습니다.
'반려견 목줄 풀었다' 시비 견주 폭행한 50대 벌금 300만 원
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