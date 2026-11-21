반려견 목줄 문제로 시비가 붙은 상대방을 폭행하고 욕설한 50대 남성이 벌금형을 선고받았습니다.



부산지법 형사3단독 박주영 판사는 폭행과 모욕 혐의로 기소된 50대 남성 A 씨에게 벌금 300만 원을 선고했다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 4월 8일 오후 5시쯤 부산 동래구 한 체육공원에서 30대 남성 B 씨가 반려견의 목줄을 풀어놓았다는 이유로 시비하다가 양어깨를 밀치고 멱살을 잡은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



A 씨는 당시 다른 사람들이 지켜보는 가운데 B 씨와 그의 어머니를 비하하는 욕설을 큰소리로 한 혐의도 받습니다.



서로 모르는 사이였던 두 사람은 지난해 11월부터 B 씨의 반려견이 A 씨를 향해 짖는 문제로 갈등을 빚어온 것으로 조사됐습니다.



박 판사는 "피고인이 범행을 인정하고 있지만 폭행과 상해 등으로 처벌받은 전력이 8차례에 이른다"며 "사소한 이유로 모르는 사람에게 욕설하고 폭행한 점에서 죄책이 가볍지 않다"고 양형 이유를 설명했습니다.