▲ 왼쪽부터 신비, 엄지, 은하

걸그룹 여자친구 출신 멤버 3명이 정산금 3억 4천만 원가량을 받지 못했다며 전 소속사 빅플래닛메이드엔터를 상대로 낸 전속계약 해지 소송 1심에서 승소했습니다.서울중앙지법 민사합의18부는 지난 3일 걸그룹 비비지로 활동해 온 은하(정은비)·신비(황은비)·엄지(김예원)가 빅플래닛메이드엔터를 상대로 제기한 전속계약 무효 확인 및 정산금 청구 소송에서 원고 승소로 판결했습니다.재판부는 전속계약이 해지됐다고 판단하고 밀린 정산금을 지연 이자를 포함해 지급하라고 했습니다.은하, 신비, 엄지는 빅플래닛메이드엔터가 2025년 4분기 정산금 총 3억 3천870만 원을 지급하지 않고 새 앨범 발매 준비를 전면 중단했다며 지난 3월 빅플래닛메이드엔터 측에 전속계약 해지 의사를 표시하고 4월 소송을 제기했습니다.재판부는 원고들이 해지 의사 표시를 할 당시 전속계약의 기초가 되는 신뢰관계가 깨졌다고 보는 것이 타당하다면서 이러한 의사표시가 피고에게 도달한 3월 4일 자로 전속계약이 해지됐다고 판단했습니다.그러면서 "가수의 음원 발매, 공연, 광고 촬영 등과 같은 연예 활동은 물품과 같이 재고를 쌓아뒀다가 언제든 수요가 있을 때 공급할 수 있는 것이 아니고 가수의 당시 나이, 인지도 등에 따라 가능한 연예활동 범위가 달라지기도 한다"며 가수의 연예활동 수요가 있을 때 적절한 수준의 매니지먼트를 제공하는 것이 전속 계약상 중요하다고 짚었습니다.재판부는 지난 1월께 비비지가 앨범 발매를 위한 타이틀곡 녹음을 마쳤고 2월께 앨범 재킷 촬영 등이 예정돼 있었는데도 빅플래닛메이드엔터가 아무런 사전 설명 없이 앨범 발매 전면 중단을 일방적으로 통보했다고 지적했습니다.또한 빅플래닛메이드엔터가 2023∼2024년쯤 완전자본잠식상태에 빠졌고 현재 경영난으로 존속 능력 자체가 문제되는 것으로 보인다면서 원고들이 매니지먼트 제공 가능성에 의문을 갖는 것이 타당하다고 봤습니다.은하, 신비, 엄지는 지난 2015년 걸그룹 여자친구로 데뷔해 큰 인기를 누렸습니다.이후 빅플래닛메이드엔터와 전속계약을 체결하고 2022년 2월 비비지로 재데뷔했습니다.이들은 지난 6월 빅플래닛메이드엔터를 상대로 낸 전속계약 효력 정지 가처분 신청이 법원에서 인용된 후에는 지난달 가요 기획사 언코어와 전속계약을 맺었습니다.한편 빅플래닛메이드엔터 대표인 차가원 씨는 300억 원대 사기 혐의로 기소돼 1심 재판이 진행 중입니다.(사진=언코어 제공, 연합뉴스)