인공지능 산업 성장에 국내 반도체 산업이 호황을 맞고 있지만, 국내 경제 전반으로 확산되는 효과는 지금까지 제한적인 것으로 나타났습니다.



한국금융연구원 김현태 연구위원은 '반도체 산업의 파급효과 분석' 보고서에서 "최근 반도체 호황이 경제 회복을 견인하고 있지만 아직까지 서비스업과 반도체를 제외한 제조업에서는 본격적인 회복세가 나타나지 않고 있다"고 분석했습니다.



보고서에 따르면 산업별 중장기 추세와 순환변동을 분석한 결과, 지난 2분기 기준 반도체 산업은 추세를 약 4.9% 웃돌았지만, 비반도체 제조업과 서비스업은 각각 약 0.1% 밑돌았습니다.



반도체 산업의 자본집약도가 높고 취업 유발효과가 낮아 다른 산업에 미치는 파급효과가 제한적이라고 보고서는 분석했습니다.



2023년 기준 반도체 산업의 취업유발계수는 생산액 10억 원당 2.4명으로, 전 산업 평균(8.2명)과 선박 산업(5.9명), 자동차 산업(5.3명) 등보다 낮았습니다.



반도체 산업의 생산 확대가 물가와 고용에 미치는 영향도 서비스업의 3분의 1 수준에 그쳤습니다.



다만 보고서는 이번 반도체 호황 규모가 이례적으로 큰 수준인 만큼, 중장기적으로는 내수 파급 강도가 과거에 비해 클 수 있다고 내다봤습니다.



지난 2분기 기준 반도체가 포함된 컴퓨터·전자 및 광학기기 산업의 명목 부가가치는 전년 동기 대비 260.7% 증가했습니다.



이는 2017년 3분기 메모리 반도체 슈퍼사이클 당시 기록한 34.5%와 2021년 4분기 코로나19 정보기술(IT) 호황 당시의 20.8%를 크게 웃도는 수치입니다.



보고서는 "이번 호황으로 명목소득이 이례적으로 증가한 만큼, 설비 및 건설 투자 파급효과와 정부 세수 확대 등을 통해 내수에 미치는 영향이 과거에 비해 클 것으로 예상된다"며 "성장 및 물가에 미치는 영향에 대한 면밀한 모니터링이 필요하다"고 했습니다.