박도순 초대 한국교육과정평가원장이 지금의 대학수학능력시험에 대해 "이런 정도의 시험이라면 없애는 것이 오히려 낫다"고 강하게 문제를 제기했습니다.



박 전 원장은 1993년 치러진 첫 수능 설계를 주도해 '수능 창시자'로 불리는 인물입니다.



박 전 원장은 25일에 개봉하는 다큐멘터리 '수능 창시자' 인터뷰에서 현재 수능의 문제점을 지적하며 처음 구상한 수능은 학생이 대학에서 공부할 능력을 갖추었는지를 평가하는 시험이었다고 설명했습니다.



학력고사 시절의 암기 위주 공부를 줄이고, 실제로 어떤 학생을 뽑을지는 각 대학에 맡기자는 취지였다고 덧붙였습니다.



하지만, 수능이 점수에 따른 변별력을 중시하는 시험으로 굳어져 다시 문제 풀이 경쟁으로 학생들은 내몰리고 대학별 자율 선발은 제대로 실현되지 못 했습니다.



박 전 원장은 "수능 뒤에 입시제도가 있고, 그 뒤에 사회가 있다"며 "수능으로 교육 문제를 해결하려고 하면 안 되고 사회 전반에 대한 고민으로 나가야 한다"고 당부했습니다.



다큐멘터리 인터뷰를 통해 민세진 동국대 경제학과 교수도 대학 진학 경쟁이 계속되는 현실에서 수능에 변별력을 요구하는 데는 불가피한 측면이 있다고 진단했습니다.



그러면서도 어떤 평가 방식이 학생을 공정하게 선발할 수 있을지 고민해야 한다고 지적했습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)