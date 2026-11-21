▲ 영화 '수능 창시자' 속 한 장면

1993년 처음 시행된 대학수학능력시험의 설계를 주도한 박도순 초대 한국교육과정평가원장이 자신이 만든 수능을 두고 "차라리 이런 정도의 시험이라면 없애는 것이 오히려 낫다고 할 정도로 문제가 되고 있습니다"고 말했습니다.'수능 창시자'로 불리는 박 원장이 현재의 수능을 평가한 말입니다.2027학년도 수능 이후 인공지능(AI) 등 전자기기를 활용한 부정행위 논란으로 시험의 공정성에 의문이 제기되고 있습니다.이런 가운데 수능의 탄생 과정과 30여 년간의 변화를 돌아보는 다큐멘터리 영화가 개봉을 앞두고 있습니다.오는 25일 개봉하는 백진우 감독의 '수능 창시자: 한국 교육의 프랑켄슈타인'은 박 원장을 중심으로 수능 도입 당시의 취지와 실제 시행 과정에서 벌어진 변화를 추적합니다.수능이 도입되기 전 대학 입시의 주요 기준은 국가가 시행하는 학력고사였습니다.거의 모든 교과목을 평가하는 방식이어서 학생들이 시험을 위해 방대한 내용을 단순 암기해야 한다는 비판이 제기됐습니다.1980년대 말 대학의 자율성을 확대해야 한다는 목소리가 커지면서 박 원장을 중심으로 새로운 입시제도를 설계할 한국대학교육협의회 연구팀이 꾸려졌습니다.연구팀이 구상한 수능은 미국의 SAT를 참고해 대학 공부에 필요한 언어·수리 능력을 평가하는 일종의 자격시험이었습니다.국가가 학생들의 대학 수학 능력만 확인하고, 실제 선발은 각 대학의 자율에 맡긴다는 취지였습니다.그러나 새로운 시험을 도입하는 과정은 순탄치 않았습니다.교과서 밖에서 출제되는 시험에 학교 현장은 혼란을 겪었고, 사교육 시장은 새로운 시험에 대비하려는 수요를 흡수하며 오히려 몸집을 키웠습니다.평가 대상에서 제외된 과학계와 사회계에서는 관련 과목도 시험에 포함해야 한다는 반발이 나왔습니다.결국 사회탐구와 과학탐구 영역을 추가하는 등 당초 계획이 수정됐습니다.암기식 교육을 줄이려던 수능은 점수에 따른 변별력을 중시하는 시험으로 굳어졌습니다.학생들은 다시 높은 점수를 얻기 위한 문제풀이 경쟁에 내몰렸습니다.박 원장이 기대했던 대학별 자율 선발도 제대로 실현되지 못한 셈입니다.박 원장은 영화에서 "보통 고등학교에서 암기한 것을 대개 3년이 지나면 70%를 잊어버린다"며 시험을 위해 외운 지식으로 학생의 능력을 평가하는 교육 현실에 의문을 제기합니다.또 "수능이 왜 만들어졌는지 생각해 주면 좋겠다"며 "수능 뒤에 입시제도가 있고, 그 뒤에 사회가 있다. 수능으로 교육 문제를 해결하려고 하면 안 되고 사회 전반에 대한 고민으로 나아가야 한다"고 당부했습니다.영화는 수능 도입에 관여한 김영채 전 교육개혁심의회 전문위원과 이태수 전 서울대 교무부처장 등의 증언을 통해 당시의 상황을 되짚습니다.교육학자와 경제학자, 학부모의 시각도 함께 담았습니다.민세진 동국대 경제학과 교수는 대학 진학을 둘러싼 경쟁이 계속되는 현실에서 수능에 변별력을 요구하는 것은 불가피한 측면이 있다고 봤습니다.공정한 선발을 위해 어떤 평가 방식이 적절한지 고민해야 한다는 입장입니다.1992년 마지막 학력고사와 1993년 첫 수능을 모두 치른 학부모 강상우 씨의 경험도 소개됩니다.강 씨는 현재 수험생 자녀를 두고 있습니다.강 씨는 "큰아이가 재수·삼수를 하며 문제를 푸는 과정을 지켜보면서 소위 '킬러 문항'의 존재를 알게 됐다"며 "왜 수능에 킬러 문항이 존재하는지 솔직히 이해되지 않는다"고 비판했습니다.이어 "흔히 변별력을 명분으로 내세우지만, 문항 하나의 난이도로 갈라지는 변별력이라면 과거의 시험과 무엇이 다른지 의문이 든다"고 덧붙였습니다.백 감독은 지난 10일 열린 기자간담회에서 "지금의 수능은 특정 인물이나 특정 정부가 만든 것이 아니라 결과적으로 우리 사회가 원해서 만들어진 시험의 모습"이라고 설명했습니다.이어 "수능은 우리 사회의 거울"이라며 영화가 입시제도와 교육을 둘러싼 사회적 논의의 계기가 되기를 바란다고 밝혔습니다.영화는 오는 25일 개봉하며, 상영 시간은 78분입니다.(사진=무빙모먼츠 스튜디오 제공, 연합뉴스)