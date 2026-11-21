▲ 코레일 (자료사진)

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경부선 소정리역에서 화물열차가 탈선해 전차선이 끊어지면서 일반 열차 운행이 중단됐습니다.한국철도공사(코레일)는 오늘(21일) 오전 5시 37분쯤 세종시 소정면 경부선 소정리역으로 진입하던 제3810 화물열차가 자동 비상제동 체결 후 궤도를 이탈했다고 설명했습니다.이 사고로 화물열차 21량 가운데 앞부분 2량과 뒷부분 3량 등 총 5량이 탈선해 소정리역 구내에 정차했습니다.열차가 궤도를 벗어나면서 선로 옆 전차선을 지탱하는 철제 빔을 들이받아 부러뜨렸습니다.이로 인해 전차선이 끊어지면서 천안∼전의 구간에 전력 공급이 중단됐습니다.화물열차 사고여서 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 파악됐습니다.그러나 단전과 선로 지장 여파로 경부선을 오가는 ITX-마음과 새마을호, 무궁화호 등 일반 열차 운행이 잇따라 지연되다가 결국 중단됐습니다.앞서 하행선 여객 첫차인 ITX-마음 1501호 열차는 오전 6시 23분쯤 경기 평택역에 정차한 뒤 관제 지시에 따라 출발을 기다렸습니다.장항선으로 향하는 후속 열차인 1271호는 부본선을 이용해 오전 6시 30분쯤 우회 출발했습니다.코레일은 오전 7시 기준 경부선 천안∼대전 구간 일반열차 운행을 모두 중지한 상태입니다.다만 고속선을 이용하는 KTX 열차와 충북선은 이번 사고의 영향을 받지 않고 정상 운행이 가능할 것으로 전해졌습니다.코레일은 오전 7시 24분 재난문자를 통해 "경부선 천안∼소정리역 구간 전차선 고장으로 새마을, 무궁화 열차 운행이 중지됐다"고 전했습니다.이어 "이용객 및 수험생들은 고속열차 또는 다른 교통수단을 이용해 달라"고 당부했습니다.코레일은 사고 직후 초기대응팀을 투입하고 오전 5시 47분쯤 충남 천안과 세종 조치원에서 전기 모터카와 디젤기관차를 출동시켰습니다.오전 6시 4분쯤에는 의왕과 대전에서 기중기를 각각 출동시켜 복구 작업에 나섰습니다.코레일은 정확한 지연 열차 규모를 파악하는 한편, 복구를 마치는 대로 정확한 탈선 원인을 조사할 방침입니다.(사진=한국철도공사 홈페이지 캡처, 연합뉴스)