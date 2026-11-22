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김종국이 사랑꾼다운 면모를 보였다.20일 방송된 SBS '무엇이든 해줄 지니 비서진'(이하 '비서진')에서는 김종국의 비서진이 된 비서진의 모습이 그려졌다.이날 김종국의 매니저가 된 김광규는 오랜만에 만난 김종국을 반가워했다. 그리고 그는 "종국이를 13년 전에 만나서 이런 이야기를 했다. 난 50을 넘지 말자, 넌 40을 넘지 말고 결혼하자고 했었다"라며 당시를 떠올렸다.이를 보던 이서진은 "너 결혼했을 때 형이 실망을 많이 했다"라고 했고, 김광규는 "난 네가 안 갈 줄 알았어. 여자한테 관심 없는 줄 알았다"라며 김종국의 결혼에 상실감을 느꼈음을 고백해 웃음을 자아냈다.이에 김종국은 "내 짝이니까 신중해야 된다"라며 결혼까지 오랜 시간이 걸린 진짜 이유를 밝혔다.또한 LA 러버로 소문났던 김종국은 결혼 후에는 미국에 잘 가지 못한다며 "결혼하고 나서는 안 간 나라를 가야 한다"라고 나름의 고충을 밝혀 웃음을 자아냈다.이날 김종국은 비서진과 함께 11월부터 시작될 콘서트 기획 회의를 했다. 그리고 비서진들과 함께 콘서트 홍보에 나섰다.하하와 함께 운영 중인 고깃집에서 콘서트 홍보를 위한 깜짝 공연을 준비한 것. 급조된 공연임에도 김종국은 완벽한 라이브를 선보였고, 김광규와 이서진은 그의 든든한 서포터가 되어 수발을 들었다.콘서트 홍보 후 식사를 마친 비서진은 바람과 달리 김종국에게 붙잡혀 헬스장으로 이동했다. 그리고 김종국은 "하루 종일 참았네"라며 촬영을 위해 운동을 참았음을 고백해 모두를 놀라게 했다.결혼 1주년이 지났다는 김종국에 김광규를 부부싸움은 하지 않냐고 물었다. 그러자 김종국은 "싸울 일이 없다"라고 했다. 이에 이서진은 "형은 종국이가 싸우길 바라는 거냐"라고 모함해 웃음을 자아냈다.그리고 김종국은 아내를 위해 설거지를 한다고 말했다. 이에 김광규는 "아내가 설거지할 때 물 많이 쓰면 네가 째려본다는 소문이 있다"라고 말했다.이를 들은 김종국은 "난 아내가 사랑스러워서 보는데 오해를 하는 것 같더라. 그래서 냉장고 문을 열어놔도 못 본 척, 물티슈 2장을 써도 고개를 돌리고 못 본 척하고 있다"라며 오해를 피하는 자신만의 노하우를 공개했다.또한 그는 김광규에게 결혼을 추천하며 "결혼하면 진짜 내 편이 하나 생기는 거다. 그리고 일에 대한 목적성이 명확해진다"라고 말했다.그리고 아내를 닮을 아이를 낳고 싶다며 "얼굴은 무조건 아내 닮아야 한다. 그리고 딸 아들 중에서는 아들이 좋을 것 같다. 가정교육을 힘들게 시킬 거다"라고 2세에 대한 바람을 공개해 눈길을 끌었다.한편 방송 말미에는 블랙핑크 지수의 매니저가 된 비서진의 모습이 예고되어 다음 방송에 대한 기대감을 높였다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)