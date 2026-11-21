▲ 백악관서 기자회견하는 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 선전에서 열린 미·중·러 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 한반도 문제를 논의했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지 시간 20일 백악관에서 아시아 순방 성과를 설명하는 기자회견을 하고 "우리는 한반도의 위험에 대응하고 우크라이나에서 벌어지는 살상을 멈추는 문제에 관해 얘기했다"고 말했습니다.미·중·러 정상회담 직후 중국 CCTV가 우크라이나 전쟁과 핵 확산 방지, 중동 정세, 한반도 문제 등에 관해서도 논의가 이뤄졌다고 보도한 바 있는데, 트럼프 대통령이 이 사실을 직접 확인한 것입니다.다만 트럼프 대통령은 당시 논의한 '한반도의 위험'이 어떤 의미인지, 그 위험에 대응하기 위해 구체적으로 어떤 대화를 나눴는지는 밝히지 않았습니다.세계 3대 핵무기 보유국인 미·중·러의 핵 군축 논의를 소개하는 과정에서 언급된 점으로 미뤄 북한 핵 문제가 다뤄졌을 것으로 추측됩니다.이날 회견에서 한반도를 거론하기에 앞서 트럼프 대통령은 "우리는 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 보장하는 문제에 관해 광범위하게 논의했다"고 언급했습니다.80여 분간 진행된 이번 3자 회담에서 한반도 문제가 깊이 있게 다뤄지지는 않았을 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 세 정상의 국제 정세 논의에서 "우크라이나와 러시아 문제에 많은 시간을 할애했다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)