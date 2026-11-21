▲ 이진우 씨가 살던 빌라 건물

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법학적성시험(LEET) 만점자 고(故) 이진우(32) 씨가 사망한 당일 새벽 자취방으로 돌아와 짐을 정리한 것으로 파악됐습니다.이 씨는 사망하기 이틀 전인 17일 집을 나간 뒤 귀가하지 않은 것으로 알려졌지만, 수능 문제풀이 공개 검증을 앞두고 신변을 정리한 정황이 새롭게 포착됐습니다.이 씨는 지난 19일 새벽 서울 관악구 신림동 자택으로 돌아와 일부 짐을 챙긴 뒤 남은 짐은 재활용품장에 버리고 집을 나섰습니다.이후 오전 8시 40분 서울 강남구 대치동의 한 스튜디오에서 예정됐던 공개 검증에 불참했습니다.이 씨의 행방이 묘연해지자 오전 8시 42분 신변 안전이 우려된다는 신고가 접수됐습니다.경찰이 즉각 추적에 나섰지만, 이 씨는 집에 없었습니다.이 씨의 가족도 신변을 걱정해 자취방을 찾아온 것으로 전해졌습니다.이후 이 씨는 송파구와 강동구 등을 대중교통과 도보로 배회하다 천호동의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐습니다.이 씨가 마지막으로 언론에 목격된 17일, 집주인에게 "탈출하게 도와달라"며 언론을 피해 집을 나갈 수 있도록 요청한 사실도 새롭게 확인됐습니다.이 씨는 자신이 사는 3층 집이 아닌 아랫집 2층 방으로 들어가 창문으로 뛰어내린 뒤 산으로 이동하는 방법 등을 집주인에게 제안했습니다.다만 실제로 실행에 옮기지는 않은 것으로 전해졌습니다.결국 이 씨는 17일 오후 집 밖으로 나오다가 일부 취재진과 마주쳤습니다.당시 각종 의혹에 대한 입장을 묻는 질문에 이 씨는 "목요일(19일)에 (공개 검증에서) 말씀드릴 것이며 실력으로 얼마든지 보여드릴 수 있다"고 답했습니다.이 씨는 해당 신림동 자택에서 1년 계약을 맺고 월세를 내며 생활했습니다.계약 만료를 약 두 달 앞두고 숨졌습니다.(사진=연합뉴스)