▲ 백악관서 기자회견하는 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아 순방을 마치고 귀국한 이튿날 장시간 기자회견을 열어 자신이 순방에서 '놀라운 성과'를 거뒀다고 자평했습니다.트럼프 대통령은 필리핀 마닐라에서 열린 아세안 정상회의와 중국 선전에서 열린 APEC 정상회의에서 나흘 동안 "20명 넘는 세계 지도자들을 만났고, 2건의 새로운 무역 협정을 확보했으며, 약 10건의 다른 협정도 곧 나올 예정"이라고 밝혔습니다.그는 순방 기간 "4차례의 주요 국제 정상회의에 참석했고, 역내 전반에 걸친 미국의 동맹관계를 재확인했으며, 전 세계의 평화와 안보를 위한 대의를 진전시켰다"고 말했습니다.특히 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 마주 앉은 미·중·러 3자 회담을 가리켜 "최근 몇 년간 가장 중대한 국제 정상회의"라며 "이 역사적 정상회의의 결과는 사상 최초의 3자 평화 선언이었다"고 소개했습니다.미·중·러 정상이 회담 이후 발표한 4개 항의 공동성명을 두고 한 말입니다.핵전쟁을 벌이지 않겠다고 선언하고, 핵 위험 감소와 핵확산 방지를 위한 대화를 진행하겠다는 게 골자입니다.트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 시 주석을 '친구'로 호칭한 이유를 기자들이 묻자 자신이 "푸틴과 환상적인 관계를 맺고 있다", "시 주석과도 환상적인 관계"라면서 "그 덕에 우리나라는 안전하다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 미·중 양자 회담에서 시 주석이 "난 당신의 나라(미국)가 죽었다고 생각했다"며 "정말이지, 당신이 해낸 일을 믿을 수 없다"고 치켜세웠다고 전했습니다.또, 시 주석이 공항에서 자신을 영접한 것을 상기하며 "나를 맞은 게 아니라, 비행기 앞에서 우리나라를 맞은 것"이라며 "이전에는 한 번도 하지 않았던 일이다. 그는 졸린 조(조 바이든 전 대통령)를 비행기 앞에서 맞지 않았다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 미·러 양자회담에선 "내가 대통령이었다면 (우크라이나를) 침공했겠나"라고 묻자 푸틴 대통령이 "아니다. 그런 일은 절대 일어나지 않았을 것"이라고 답하면서 우크라이나 전쟁이 외교적 수단을 통해 끝나기를 바란다는 의사를 분명히 밝혔다고 전했습니다.트럼프 대통령은 1시간 반 동안 진행된 이날 기자회견에서 아세안 정상회의와 APEC 정상회의 기간 주요 국가들과 "170억 달러 이상의 상업 계약을 확보했다"며 자신이 맺은 무역 합의를 소개하는 데도 상당한 시간을 할애했습니다.그는 필리핀항공이 유럽이 아닌 미국의 보잉사에서 항공기를 20대 구매하기로 했고, 농산물과 에너지도 미국에서 100% 구매하기로 했다고 말했습니다.태국은 미국산 제품에 대한 모든 관세와 비관세 장벽을 철폐하고, 매년 26억 달러 규모의 미국산 농산물을 구매한다고 전했습니다.트럼프 대통령이 이처럼 외교 성과를 앞세운 것은 중간선거 참패 이후 국내에서 본인의 정치적 입지와 위상이 갈수록 줄어들자 외치를 통해 존재감을 부각하겠다는 의도로 보입니다.그러면서 트럼프 대통령은 이번 중간선거에서 "내가 투표용지에 이름을 올렸다면 완전히 다른 결과가 나왔을 것이다. 하지만 나는 투표용지에 없었다"고 선거 결과가 자신과 무관하다는 주장을 거듭 폈습니다.트럼프 대통령은 카타르 왕실이 선물한 것을 개조한 새 전용기 에어포스원을 타고 아시아 순방을 다녀왔습니다.그는 이번 비행을 두고 "에어포스원이 지금껏 수행한 비행 중 가장 긴 비행이었다"며 귀국길에 중간 급유가 필요 없을 정도로 빠르고 성능이 좋다고도 자랑했습니다.(사진=게티이미지)