▲ 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)와 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 잇단 불륜 스캔들에 휩싸인 끝에 사임한 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)를 두둔하며 두 번째 기회가 주어져야 한다고 주장했습니다.AFP통신은 현지 시간 20일 트럼프 대통령이 기자들과 만나 "젠슨에게 두 번째 기회가 주어졌으면 좋겠다"며 "복귀하는 모습을 보고 싶다. 세계에서 가장 똑똑한 사람 중 하나인데 그가 어디로 가야 하겠느냐"고 말했습니다.트럼프 대통령은 황 전 CEO를 두고 "몇몇 잘못된 선택을 내린 좋은 사람"이라고 평하며 "크게 사과하고 돌아가길 바란다. 그는 블랙웰로 대단한 일을 한 사람"이라고 덧붙였습니다.이어 시진핑 중국 국가주석과 선전에서 열린 APEC 정상회의에서 만나 황 전 CEO에 대한 이야기를 나누기도 했다고 언급했습니다.트럼프 대통령은 "시 주석이 '아 뛰어나다, 그는 뛰어난 사람이야'라고 했다"고 전했습니다.황 전 CEO는 최근 복수의 여성과 혼외관계를 맺었다는 보도가 이어지면서 CEO 자리에서 물러났습니다.특히 중국 스파이 혐의를 사고 있는 앨리스 황 전 메가스피드 임원과의 부적절한 관계가 드러났고, 메가스피드가 중국이 미국의 제재를 우회해 반도체 칩을 확보하는 통로가 됐다는 의혹이 제기됐습니다.이 때문에 미·중 정상회담에서 황 전 CEO 문제가 거론되는지는 초미의 관심사였습니다.앤매리 호던 블룸버그TV 기자가 APEC 현장에서 트럼프 대통령에게 황 전 CEO 관련 질문을 던졌다가 중국 측으로부터 취재 불허 조치를 당하기도 했습니다.한편, 트럼프 대통령은 황 전 CEO에 우호적인 태도를 이전부터 드러내 왔습니다.황 전 CEO가 사임하기 전에는 전화를 걸어 자리를 지키기 위해 계속 싸우라고 조언하기도 했고, 지난 16일에는 앨리스 황이 스파이가 아닐 수도 있다고 주장한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)