마라톤 열풍 속 일어난 안타까운 사고

우후죽순 늘어나는 마라톤 대회…곳곳에서 드러난 문제들은?

모두를 위한 축제가 되기 위해 필요한 것은…

'러닝 인구 천만 시대!', 건강과 성취감을 위해 달리는 사람들이 늘면서 대한민국에 마라톤 열풍이 불고 있다. 대회가 늘어나는 만큼 크고 작은 안전사고가 잇따르고 있는데, 지난 10월 서울시가 공동주최한 유명 마라톤 대회에서 20대 여성이 숨지는 사고도 발생했다. 유 모 씨는 결승선을 불과 500m 앞두고 쓰러졌는데, 과연 응급처치는 제대로 이뤄졌을까. SBS가 확보한 대회 주최 측의 시간대별 대처 상황 자료를 보면, 주최 측 의료진이 처음으로 심폐소생술을 시작한 시간은 유 씨가 쓰러진 지 7분여가 지나서였다. 스포츠안전재단 마라톤 매뉴얼에 따르면, 심정지 환자의 골든타임은 4분. 생명을 구할 수 있는 결정적인 시간이 허비된 건 아닐까? 당시 현장에서 어떤 일이 있었는지 목격자들의 증언을 토대로 추적해 본다.올해 연말까지 예정된 마라톤 대회는 600여 개로, 지난 5년 사이 두 배 이상 늘었다. 마라톤 열풍을 타고 대회는 빠르게 늘고 있지만, 안전 관리와 현장 운영은 그 속도를 따라가지 못하고 있다는 우려가 나오고 있다. 실제로 지난 11월 첫째 주 일요일 하루에만 전국에서 9개, 서울에서만 3개의 마라톤 대회가 동시에 열렸다. 취재진은 그중 한 대회 현장을 찾았다. 오전 7시 30분으로 예정됐던 출발은 한참이나 지연됐고, 대회 현장에서는 외발자전거를 탄 사람들이 갑자기 러너들 사이를 가로지르며 참가자들과 뒤엉키는 아찔한 상황도 여러 차례 포착됐다.마라톤 대회가 늘면서 일반 시민들의 불만도 커지고 있다. 거의 매주 주말 도심 곳곳에서 대회가 열리면서 도로가 통제되고, 시내버스가 우회하는 등 시민들의 일상에도 큰 불편을 끼치고 있기 때문이다. 문제는 대회가 급증하는 상황에서도 이를 조율하거나 제한할 제도적 장치가 마땅히 없다는 점이다.지난 10월 국민체육진흥법이 개정되면서 내년 4월부터는 1천 명 이상이 참가하는 체육행사의 경우 안전 관리 계획을 지자체에 사전 통보하도록 했다. 하지만 이번 개정은 안전 관리 강화에 방점을 둔 조치인 만큼, 우후죽순 늘어나는 대회 개최 자체를 제한하기에는 한계가 있다는 지적이다.사실 마라톤 열풍은 우리나라만의 현상이 아니다. 독일과 미국, 일본 등 해외에서도 마라톤은 큰 인기를 끌고 있으며, 오래전부터 세계적인 대회들이 열리고 있다. 베를린과 시카고, 보스턴 마라톤 등 국내외 유명 대회에 참가해 온 러너 서주호 씨는 해외에서는 참가자뿐 아니라 시민들도 함께 마라톤을 즐기고 응원하는 분위기가 인상적이었다고 했다. 베를린에 거주하며 올해 베를린 마라톤에도 참가한 유상민 씨 역시 마라톤이 참가자들만의 행사가 아닌 도시 전체가 함께 즐기는 축제로 자리 잡았다고 전했다. 독일에서는 철저한 사전 조율을 통해 시민들의 불편을 최소화하고 있기 때문이라는 것이다.이번 주 SBS <뉴스토리>에서는 우후죽순 늘어나는 마라톤 대회의 안전 관리 실태를 짚어보고, 참가자와 시민 모두가 즐길 수 있는 건강한 마라톤 문화를 만들기 위해 필요한 것은 무엇인지 모색해 본다.