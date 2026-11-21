<앵커>



이틀 전 중국에서 열린 미중러 3자 정상회담에서 북한 문제를 논의했다고 트럼프 미국 대통령이 밝혔습니다. 구체적으로 어떤 내용을 다뤘는지는 공개하지 않았는데, 3국 정상이 북핵 문제에 대한 의견을 교환했을 가능성이 거론됩니다.



워싱턴 전병남 특파원입니다.



<기자>



백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아 순방 결과 브리핑.



트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석·블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 한반도 관련 문제를 논의했다고 밝혔습니다.



미중러, 이른바 '3대 핵 보유국'의 책임을 논의하는 과정에서 이란·우크라이나 등 현안과 함께 관련 언급이 나온 것으로 보입니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 우리는 이란이 핵무기를 갖지 못하도록 하는 문제를 집중적으로 논의했습니다. 또한 한반도의 위험에 대처하는 문제와 우크라이나에서 살상을 멈추는 문제도 논의했습니다.]



구체적으로 무슨 논의가 오갔는지 트럼프 대통령은 언급하지는 않았는데, 북핵 문제를 놓고 미중러 정상 간 의견 교환이 이뤄졌을 가능성 등이 거론됩니다.



앞서 중국 CCTV도 세 정상이 한반도 문제에 대해 논의했다고 보도했습니다.



김정은 북한 국무위원장에 대한 언급은 별도로 하지 않았습니다.



트럼프 대통령은 어제(20일) 북미 정상회담 무산 사실을 확인하면서 김정은과 "언젠가 만나게 될 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 또, 이번 미중러 회담이 수년 만에 열린 가장 중대한 국제 정상회의 중 하나라고 자평했습니다.



특히 중국이 핵 위험 감축을 위한 3자 논의에 참여하기로 한 점을 성과로 꼽았는데, 당장 합의가 이뤄지기는 현실적으로 어렵다는 점도 인정했습니다.



푸틴 대통령과의 양자 회담에서는 우크라이나전 종식 의지를 확인했다고 말했습니다.



트럼프는 또, 대중국 반도체 수출은 구형 칩만 허용하겠다는 입장을 재차 확인하며 젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 복귀 필요성도 거듭 주장했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김진원)