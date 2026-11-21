▲ 기자회견하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 "이란은 합의를 원하지만, 내가 받아들일 수 있는 합의는 원하지 않는다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 현지 시간 20일 백악관 기자회견에서 현재 미국 내 고유가가 "이란과 어떻게 협상하느냐에 달려 있다"며 이같이 밝혔습니다.이어 "우리는 그들이 51년 동안 해왔던 가짜 협상이 아니라 진정한 협상을 원한다"며 "그들은 51년 동안 사람들에게 허튼소리를 해왔다"고 지적했습니다.트럼프 대통령은 이란 정권을 "미쳤다"(crazy), "사악하다"(evil) 등으로 비난하기도 했습니다.트럼프 대통령은 중국 선전 APEC 정상회의 계기에 진행한 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담에서도 "이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 보장하는 방안이 광범위하게 논의됐다"고 말했습니다.그는 또 "지금 분명히 말하겠지만, 나는 조지 부시가 아니다. 내 입술을 잘 지켜보라. 이란은 결코 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 했습니다.이는 '이란 핵무기 보유 금지'에 대한 강한 의지를 드러낸 것으로, 조지 H. W. 부시 전 대통령이 대선에서 "내 입술을 보라, 새로운 세금은 없다"고 공약했던 것을 언급한 것으로 보인다고 CNN은 전했습니다.트럼프 대통령은 최근 이란 정권이 워싱턴DC에 '더티밤'(dirty bomb·방사능 오염 폭탄)을 이용한 테러를 모의하고 있다는 의혹에 대해 그런 "루머가 있다"며 "우리는 이란에 무슨 일이 일어나는지, 그들이 무슨 말을 하는지, 누구인지와 어디에 있는지를 모두 알고 있다. (더티밤 테러를) 용납하지 않을 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 APEC 정상회의 계기 진행된 미·러 정상회담에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 "우크라이나 전쟁이 외교적 수단을 통해 종식되기를 바란다는 뜻을 분명히 밝혔다"고 말했습니다.이어 "하지만 이는 힘들다. 문제는 볼로디미르 젤렌스키 (우크라이나) 대통령과 푸틴 대통령이 서로를 엄청나게 증오한다는 점인데 해결이 절대 쉽지 않다"고 했습니다.그는 푸틴 대통령이 2022년에 자기가 대통령이었다면 "우크라이나를 절대 침공하지 않았을 것"이라고 말했다는 주장을 되풀이하기도 했습니다.트럼프 대통령은 자신이 "친구"라고 부른 푸틴 대통령이 '미국의 친구라고 생각하느냐'는 질의엔 "미국에 대해선 (그렇다고) 말할 수 없다"면서도 러시아가 미국에 이어 최다 핵무기 보유국인 점에서 푸틴 대통령과 "환상적인 관계를 가진 건 좋은 일"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)