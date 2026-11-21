<앵커>



이틀 전 중국에서 열린 미중러 3자 정상회담에서 북한 문제를 논의했다고 트럼프 미국 대통령이 밝혔습니다. 어떤 내용을 논의했는지는 공개하지 않았는데, 북핵 문제를 놓고 3국 정상이 의견을 나눴을 가능성이 거론됩니다.



워싱턴 전병남 특파원입니다.



<기자>



백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아 순방 결과 브리핑.



트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석· 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 북한 문제를 논의했다고 밝혔습니다.



미중러, 이른바 '3대 핵보유국'의 책임을 논의하는 과정에서 이란·우크라이나 등 현안과 함께 관련 언급이 나온 것으로 보입니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 우리는 이란이 핵무기를 갖지 못하도록 하는 문제를 집중적으로 논의했습니다. 또한 한반도의 위험에 대처하는 문제와 우크라이나에서 살상을 멈추는 문제도 논의했습니다.]



구체적으로 무슨 논의가 오갔는지 트럼프 대통령은 언급하지는 않았는데, 북핵 문제를 놓고 미중러 정상 간 의견 교환이 이뤄졌을 가능성 등이 거론됩니다.



앞서 중국 CCTV도 세 정상이 한반도 문제에 대해 논의했다고 보도했습니다.



김정은 북한 국무위원장에 대한 언급은 별도로 하지 않았습니다.



트럼프 대통령은 어제(20일) 북미 정상회담 무산 사실을 확인하면서 김정은과 "언젠가 만나게 될 것"이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 또 이번 미중러 정상회담이 수년 만에 열린 가장 중대한 국제 정상회의 중 하나라고 자평했습니다.



특히 중국이 핵 위험 감축을 위한 3자 논의에 참여하기로 한 점을 성과로 꼽았는데, 당장 합의가 이뤄지기는 현실적으로 어렵다는 점도 인정했습니다.



푸틴 대통령과의 양자 회담에서는 우크라이나전 종식 의지를 확인했다고 말했습니다.



트럼프는 또 대중국 반도체 수출은 구형 칩만 허용하겠다는 입장을 재차 확인하며 젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 복귀 필요성도 거듭 주장했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김진원)