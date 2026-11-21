<앵커>



간밤에 미국 증시가 폭락했습니다. 미국 반도체 기업들을 묶은 필라델피아 지수가 10%가량 떨어지는 등 반도체 관련주가 직격탄을 맞았습니다. 기준금리 인상 가능성에 트럼프 대통령의 세금 규제 발언까지 더해지면서 AI 투자 불안 기조가 커진 겁니다.



오늘(21일) 첫 소식, 민경호 기자입니다.



<기자>



클로드 개발사의 미국 최대 기업공개도 AI 투자 심리를 되살리지 못했습니다.



앤트로픽은 나스닥 상장 첫날 17% 올라 마감했지만 오늘만 10% 폭락했습니다.



시간으로만 따지면 첫날 상장 20분 이후로는 끝없는 내리막이었고 오늘 장중 한때는 공모가 83달러를 위협하기도 했습니다.



미국 반도체 기업들을 묶은 필라델피아 지수가 10% 넘게 하락했고, 이른바 서학개미가 가장 많이 사들인 미국 반도체 기업 하루 수익률 3배 추종 ETF '속슬'은 30% 넘게 폭락했습니다.



나스닥도 5% 이상, S&P500 지수도 3% 이상 빠졌습니다.



AI 인프라 투자가 수익성이 있는지에 대한 의구심이 시장에서 여전히 해결되지 않는 건데, 리사 쿡 연준 이사는 현재 미국 금리가 물가 상승세를 통제할 만큼 충분히 높지 않다는 발언을 내놨습니다.



다음 달 미국 연준이 기준금리를 올릴 확률은 현재 98.2%까지 치솟았는데, 빚내서 투자를 지속해 온 AI 업계에 부담되는 소식입니다.



미국 기업이 외국에 데이터센터를 지을 경우 세금을 물리겠다는 트럼프 대통령의 발언도 달갑잖습니다.



데이터센터 전력 비용을 주변에 전가하지 않고 직접 부담하도록 하는 법안이 상원을 통과한 데 대해 언급하다 나온 발언인데, 시장 불확실성만 키웠다는 평가가 나옵니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 기업들이 다른 나라에 데이터센터를 짓는 걸 두고 보지 않겠습니다. 그럴 수도 있겠지만, 만약 그렇게 한다면 엄청난 세금을 물릴 겁니다.]



미국 나스닥에 상장된 SK하이닉스 ADR 역시 12% 넘게 폭락해 주말을 지난 뒤 우리 증시에도 적잖은 영향이 이어질 것으로 보입니다.



(영상편집 : 이승열)