▲ LA에서 발생한 지진

미국 서부 최대 도시인 로스앤젤레스(LA) 도심 인근에서 밤사이 지진이 발생했습니다.미국 지질조사국(USGS)에 따르면 현지 시간 20일 새벽 3시 25분 캘리포니아주(州) LA 카운티 커머스 북동부 1㎞ 떨어진 지점에서 규모 4.2 지진이 감지됐습니다.진원 깊이는 15.4㎞였습니다.진앙지는 LA 중심부인 다운타운에서 불과 11㎞ 떨어져 있습니다.재산 및 인명 피해는 보고되지 않았지만, 코리아타운과 잉글우드, 실버레이크 등지에 거주하는 주민들이 지진 때문에 잠에서 깨어났으며 애너하임과 롱비치, 노스할리우드 등 먼 지역에도 흔들림이 감지됐습니다.USGS에 따르면 약 만 2천 명이 흔들림을 느꼈다고 신고했습니다.LA 소방 당국은 지진 대비 태세에 돌입했으며, 106개 지역 소방서가 주요 기반 시설을 점검했습니다.캐런 배스 LA 시장은 "오늘 새벽 지진으로 인해 많은 LA 시민이 잠에서 깼을 가능성이 높다"며 "LA 공항을 비롯해 현재까지 차질이 발생했다는 보고는 없다"고 말했습니다.이보다 앞서 전날 밤에도 캘리포니아 피너클스 인근에서 규모 5.0의 지진이 발생했습니다.미 서부 최대 도시인 LA를 비롯해 LA카운티와 리버사이드, 샌버나디노 등은 푸엔테 힐스 단층 위에 자리하고 있어 지진 취약 지역으로도 꼽힙니다.특히 LA 시내에는 오래되고 내진설계가 보강되지 않은 건물도 많은 편입니다.LA타임스에 따르면 푸엔테 힐스 단층에서 규모 7.5의 지진이 일어날 경우 최대 만8천 명의 사망자가 발생하며, 2천520억 달러, 우리 돈 약 339조 원의 경제적 손실이 발생할 수 있습니다.(사진=미국 지질조사국(USGS) 홈페이지 갈무리, 연합뉴스)