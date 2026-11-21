가상화폐 시가총액 1위 종목인 비트코인이 4개월 만에 다시 6만 달러선 아래로 무너졌습니다.



현지시간 20일 미국 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 비트코인 1개의 가격은 미 동부시간 낮 12시 기준, 24시간 전보다 약 4.7% 떨어져 5만 9천467달러선을 오르내리고 있습니다.



비트코인 가격은 오전 11시 5만 8천678.48달러까지 떨어졌다가 낙폭을 일부 회복했습니다.



1주일 전과 비교해서는 약 14% 하락했고, 사상 최고가를 기록한 지난해 10월의 12만6천210.5달러와 견주면 절반에도 못 미치는 수준입니다.



이에 따라 비트코인은 7주 연속 하락세를 이어가며 테라·루나 붕괴 사태 등으로 8주 연속 내림세를 이어갔던 2022년 이후 최장기간 약세를 기록하게 됐습니다.



비트코인 약세는 기관 자금의 유출이 표면적인 주요 원인으로 지목됐다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.



비트코인 현물 ETF에서는 전날 하루에만 5억 8천200만 달러의 자금이 순유출됐으며, 이 가운데 상당 부분인 5억 4천110만 달러는 블랙록의 '아이셰어즈 비트코인 트러스트'(IBIT)에서 빠져나갔습니다.



지난달 30일 이후 비트코인 ETF에서 빠진 자금은 41억 달러에 달합니다.



이와 같은 기관과 ETF 자금 움직임의 뒤에는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 우려와 전날 앤트로픽의 대규모 기업공개(IPO)로 인한 자금 이탈 등이 자리 잡고 있다고 전문가들은 바라봤습니다.



가상화폐 유동성 공급 기업 윈센트의 폴 하워드 선임이사는 "ETF 유출이 현재 상황을 보여주는 상황에서 연준의 매파적(금리인상) 태도가 위험자산에 압박을 가하면서 기관은 아직 의미 있는 매수에 나서지 않고 있다"고 지적했습니다.



가상화폐 재무관리업체 샤프링크의 매슈 셰필드 최고투자책임자(CIO)는 미 경제방송 CNBC에 "앤트로픽 상장 직후 트레이더들이 2차 시장에서 주식을 사기 위해 다른 자산을 팔면서 기술주·가치주·원유·금·가상화폐가 일제히 하락했다"고 설명했습니다.



여기에 지난달 발생한 바이낸스 해킹 사건과 미 상원에서 가상자산 규제 체계 법안인 '클래리티법' 처리가 무산된 여파도 불확실성을 가중한 것으로 시장은 보고 있습니다.



다른 가상화폐 유동성 공급 기업 DWF랩스는 보고서에서 비트코인과 기술주 중심의 나스닥100 지수 간 상관계수가 0.69까지 치솟았음을 언급하면서 "역사적으로 보면 비트코인이 안전자산이 아니라 위험자산"이라고 강조했습니다.



가상화폐 시총 2위 종목인 이더리움도 비트코인과 비슷한 움직임을 보이며 낮 12시 기준 24시간 전보다 6.5% 급락한 1천643.6달러를 기록했습니다.