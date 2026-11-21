▲ 도널드 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 기술 대기업이 다른 나라에 AI 데이터센터를 지을 경우 고액의 세금을 부과하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지 시가 20일 백악관 기자회견에서 "우리는 기업들이 다른 나라에 데이터센터를 짓는 것을 허용하지 않을 것"이라며 "만약 그렇게 한다면 우리는 엄청난 세금을 부과할 것"이라고 말했습니다.또 "우리는 반도체나 그밖에 다른 분야에서 해외에 공장을 짓는 것이 일어나도록 방치했고, 바로 그 시점부터 우리는 뒤처지기 시작했다"고 했습니다.데이터센터 건설은 해당 지역의 전기요금 급등의 원인으로 지목되면서 미국 내에서 반대 여론이 거셌고, 이는 공화당이 이번 중간선거에서 패한 원인의 하나로도 여겨졌습니다.트럼프 대통령의 이날 언급은 이런 반대 여론에도 데이터센터 건설을 계속해서 추진하겠다는 취집니다.그는 "우리는 데이터센터 분야에서 중국에 절대 뒤처지지 않도록 매우 치열하게 경쟁할 것"이라며 미국에 데이터센터를 짓지 않을 경우 "중국이 모두 가져갈 것이다. 우리는 그런 일이 일어나도록 놔두지 않을 것"이라고 밝혔습니다.또한 "여러분은 데이터센터를 활용해야 한다"며 "그들에게 지역사회에 돈을 내게 하되, 그들을 막아선 안 된다"라고도 했습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "기업들은 (데이터센터로) 돈을 너무 많이 벌어서 어떻게 쓸지 모를 지경"이라며 "여러분도 많은 돈을 벌게 될 것이고, 세금이 줄어들 것이다. 그들이 자체 전력을 생산할 테니 전기요금도 내려갈 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령의 이날 데이터센터 관련 언급은 전날 연방 상원에서 통과된 '초당적 미국 생활비 부담 완화 및 일자리 법안'을 언급하면서 나왔습니다.해당 법안은 대규모 데이터센터가 자체 전력 수요로 인해 발생하는 비용을 직접 부담하도록 하면서 일반 가정이나 소규모 기업에 요금을 전가하지 못하게 하는 내용이 담겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)