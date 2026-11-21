예멘의 친이란 반군 후티와 교전 중인 사우디아라비아 주도 연합군이 예멘의 주요 홍해 항구인 호데이다에서 반군의 무기 및 탄도미사일 밀수·운송 근거지를 현지 시간 20일 타격했다고 밝혔습니다.



연합군은 또 이날 새벽 반군이 장악한 예멘 수도 사나에서 군사작전을 수행했다고 덧붙였습니다.



사나를 겨냥한 이번 작전은 예멘과 사우디 민간인에 대한 공격을 막기 위해 후티의 군사 역량을 겨냥한 것이라고 연합군 측은 설명했습니다.



아울러 연합군은 이날 오전 반군이 발사한 드론 5대와 탄도미사일 1발을 사우디가 요격했다고 전했습니다.



공격 표적에는 사우디의 수도이자 최대 도시인 리야드도 포함됐습니다.



앞서 후티 반군은 전날 사우디 공항과 공군기지, 리야드 금융센터를 타격했다고 밝힌 바 있습니다.



후티 측은 이날 공격에 대해 즉각 입장을 내놓거나 배후를 자처하지 않았으나, 양측은 상대방 영토 내 주요 항구를 공격하겠다며 위협을 주고받았습니다.



앞서 사우디는 이번 주 초 예멘 내 후티 반군 장악 지역 전역에 걸쳐 대대적인 공습 작전을 개시했습니다.