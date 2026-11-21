▲ 베선트 미 재무장관

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 "적절한 반도체 (수출) 제한 조치가 시행되고 원격 접근도 제한되는 것을 보게 될 것"이라고 밝혔습니다.베선트 장관은 현지 시간 20일 CNBC 방송에 출연, 미 정부가 엔비디아를 비롯한 첨단 AI 반도체에 대한 중국의 원격 접속을 통제하겠다고 발표한 조치와 관련해 이같이 말했습니다.지난 16일 발표된 이 조치의 골자는 미국산 AI 반도체와 서버가 어디에 있든 중국 등 미국의 '안보 우려국' 기업에 연산 성능을 제공하려면 미국의 허가를 받도록 하는 것입니다.베선트 장관은 "미국은 반도체 기술에서 상당한 우위를 점하고 있으며, 이러한 반도체 기술의 상당한 우위를 바탕으로 우리의 최첨단 슈퍼지능 연구소들에서도 상당한 우위를 유지할 수 있을 것"이라고 말했습니다.베선트 장관은 '이런 조치가 있었다면 싱가포르 기업 메가스피드 등을 통해 중국에 엔비디아의 최첨단 칩이 밀반입되거나 중국 기업이 원격 접속하는 일이 없었겠나'라는 질문에 "해외 데이터센터를 통해 반도체의 컴퓨팅 성능을 임대할 수 있는 상황에서 반도체 자체의 판매를 금지하는 것은 전혀 이치에 맞지 않는다"고 답했습니다.베선트 장관은 엔비디아 H200 반도체의 중국 수출이 계속 허용되느냐는 질문에는 "정책에 어떠한 변화도 있을 것으로 예상하지 않는다"고 밝혔습니다.베선트 장관은 "트럼프 대통령은 이 정책을 수립할 당시 매우 명확한 입장을 밝혔다.그는 H200을 기준으로 매우 확고한 선을 그었으며, 중국이 확보할 수 있어야 하는 반도체의 수준이 바로 그 정도라고 생각한다"고 말했습니다.그는 "우리는 이미 H200이 중국에 판매될 수 있는 반도체의 기준 등급이라는 데 동의했다"며 그 방침은 계속 유지되고 있으며, 그보다 낮은 등급의 반도체도 모두 (수출 허용 대상에) 허용된다"고 덧붙였습니다.엔비디아가 최근 실적 발표에서 중국에 대한 H200 출하를 중단했다고 발표한 데 대해선 "우리가 목격한 것은 중국이 자체적인 반도체 기술 체계를 구축하려고 노력하는 가운데 H200에 대한 주문이 부족하다는 점"이라며 미국의 반도체 기술에 비해 "중국은 아마도 여러 해 뒤처져 있다"고 말했습니다.베선트 장관은 트럼프 대통령이 중국 선전에서 시진핑 중국 국가주석과 만난 자리에서 엔비디아 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)의 '중국 간첩 불륜 스캔들'이 거론됐느냐는 질문에는 "전혀 없었다"고 답했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)