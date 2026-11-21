▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 스콧 베선트 재무장관

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 AI 기술을 활용한 군사적 결정에 항상 인간이 개입해야 한다는 점에 합의했다고 스콧 베선트 미국 재무부 장관이 밝혔습니다.베선트 장관은 현지 시간 20일 미 경제매체 CNBC와의 인터뷰에서 이같이 전하며 이번 합의가 트럼프 대통령의 아시아 순방 중 거둔 주요 성과 중 하나라고 말했습니다.그는 "트럼프 대통령과 시 주석이 '슈퍼지능'을 활용한 모든 군사적 결정에 항상 인간이 개입해야 하며, 주요 군사 작전에서 이 기술이 자율적으로 작동하도록 허용해서는 안 된다는 점에 합의한 것은 매우 중요한 일"이라고 말했습니다.그는 이 같은 합의가 양국 간의 AI 패권 경쟁과는 별개의 문제라고 설명했습니다.또 사이버 공격에 악용되는 "위험한" 중국의 AI 모델들에 대응하기 위해 미국 AI 연구소들이 기술적 우위를 유지해야 한다고 덧붙였습니다.이와 함께 베선트 장관은 원유 인도가격 하락을 언급하며, 일부 위원들이 지지하는 큰 폭의 금리 인상을 받아들이지 말라고 연방준비제도에 촉구했습니다.그는 현재 금리 50bp 인상을 주장하는 크리스토퍼 월러 연준 이사를 겨냥해 그가 지난 1월 FOMC에서 50bp 인하를 주장했던 점을 거론하며 "불과 11∼12개월 만에 이제는 더 큰 폭의 금리 인상을 원한다는 것은 다소 오락가락하는 듯 보인다"고 지적했습니다.그는 "연준이 과거가 아닌 미래를 내다보기를 바란다"고 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)