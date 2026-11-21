<앵커>



공군사관학교에서도 한 생도가 시험 도중 부정행위를 하다가 적발돼 강제 퇴교됐습니다. 스마트폰으로 시험지를 찍다가 발각된 건데, 사관학교 설립 이래 처음 있는 일입니다.



김태훈 국방전문기자가 취재했습니다.



<기자>



지난 7월, 공군사관학교에서 한 3학년 생도가 시험 중 AI를 이용해 부정행위를 한 것 같다는 의심 신고가 접수됐습니다.



공사 조사 결과, 3학년 A 생도의 스마트폰에서 지난 6월 1학기 기말고사 전공과목 시험지 사진이 발견됐습니다.



A 생도가 스마트폰으로 시험지를 찍은 뒤 이를 AI 등에 올려 문제를 풀려 한 것으로 판단한 공사는 교육운영위를 열어 A 생도를 추궁했습니다.



특히 공사 교육운영위는 A 생도가 사관학교 특유의 시험 제도 허점을 노린 것으로 봤습니다.



감독관 없이 생도들의 양심에 맡겨 시험을 치르는 이른바 '명예시험' 제도를 악용했다는 겁니다.



공군본부는 "A 생도가 스마트폰 부정행위를 인정하면서도 구체적인 방법에 대해서는 입을 다물었다"고 말했습니다.



공사는 지난 9월 A 생도를 퇴교 조치했습니다.



초유의 사태였지만 A 생도의 함구로 스마트폰 부정행위의 실체는 끝내 밝혀내지 못했습니다.



생도들 사이에서 명예시험 중 발생한 AI 부정행위가 적지 않다는 말들이 나왔는데도 공사는 추가 조사를 벌이지 않았습니다.



공사는 "A 생도 사건을 엄중히 인식한다"며 "A 생도 사건 이후 생도 명예교육 강화, 스마트기기 소지 여부 확인 절차 보강 등 대책을 강구해 시행 중"이라고 해명했습니다.



공사처럼 명예시험 제도를 운영하고 있는 육사와 해사는 최근 몇 년간 AI나 스마트폰 관련 시험 부정행위가 적발된 적 없었다고 밝혔습니다.



하지만 감독관 없는 특수한 환경에서 시험을 치러왔던 만큼 철저한 조사가 필요하다는 지적이 나오고 있습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 정성훈)