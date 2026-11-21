<앵커>



부실한 수능 부정행위 방지 준비로 빈축을 산 뒤 수능 당일까지도 두문불출하던 최교진 교육부 장관이 어제(20일) 나흘 만에 모습을 드러냈습니다. 물러날 생각이 있냐는 질문에 최 장관은 임명해 주신 분이 사퇴하라고 하면 언제든 하겠다고 말했습니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



어제 오후 '범정부 수능 부정행위 대응 TF' 회의장을 찾은 최교진 교육부 장관.



지난 16일 국회 교육위원회를 마지막으로 수능 일인 그제까지 모습을 감춘 지 나흘 만에 공개 석상에 모습을 드러냈습니다.



수능 부정행위 예방에 손을 놓았다는 비판 속에 거취를 묻는 기자에게 최 장관은 이렇게 답했습니다.



[최교진/교육부 장관 : (사퇴하실 생각 있으십니까?) 언제든지 임명해 주신 분이 사퇴하라고 하면 해야죠. 그런데 임기 있는 동안은 최선을 다 해야죠.]



앞서 최 장관은 국회에 출석해 수능 부정행위 방지 대책과 관련해 자신은 AI 부정행위를 100% 막아낼 수 없을 것 같다고 말하는 등 무책임한 답변으로 비난을 샀습니다.



[최교진/교육부 장관 (16일, 국회 교육위원회) : 애초에 대응책이라고 하는 것이 교육은 믿음을 근거로 여러분들이 성실하게 준비한 만큼 보는 데 불편함이 없도록….]



거센 비판 속에 수능 날 아침 수험생을 격려하려던 행사는 물론, 어제 오전 정부세종청사에서 예정됐던 노조 간담회까지 연기하며 모습을 감춰왔습니다.



보수 야권뿐 아니라 여당 내에서도 최 장관을 향한 시선은 곱지 않습니다.



[고민정/민주당 의원 (MBC '김종배의 시선집중') : 장관님의 발언이 사실은 불안감을 더 키웠던 측면이 있었던 것 같아요. 국민의 공감대를 얻지 못했던 것 같고요.]



사퇴하라면 하겠다는 어제 발언에 대해서도 청와대 관계자는 자발적 책임감은 없는 거냐며 정무 감각에 아쉬움을 표현했습니다.



교육계에서도 최 장관의 해임을 촉구하는 목소리가 터져 나왔습니다.



교총은 "교육부가 역대급 무능과 무기력을 보여줬다"며 "자진 사퇴가 아니라 대통령이 직접 경질해 책임을 물어야 할 사안"이라고 주장했습니다.



(영상편집 : 박나영)