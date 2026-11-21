<앵커>



박종철, 이한열 열사처럼 민주화운동 과정에서 희생된 사람들에게 유공자 지위를 주는 민주유공자법이 첫 발의 26년 만에 국회를 통과했습니다. 열사에 대한 예우라는 평가에, 특혜 우려가 맞서고 있는데요.



쟁점이 무엇인지 박찬범 기자가 정리했습니다.



<기자>



지난 정부 당시 대통령 거부권 행사로 폐기됐던 민주유공자법이 처리되는 순간, 유가족들은 기쁨에 눈물을 흘렸습니다.



박종철, 이한열 열사처럼 민주화운동 과정에서 사망 혹은 실종, 부상을 입은 사람들에게 유공자 지위를 부여하는 내용입니다.



본인뿐 아니라 유가족에게도 의료, 요양 등 혜택이 제공됩니다.



하지만 처음 발의된 지 26년 만에 국회 문턱을 넘었을 만큼 논란도 만만치 않습니다.



먼저, 대학 특례 입학 문제입니다.



시험 공정성이 화두인 요즘 '민주유공자' 자녀에게 입시 혜택을 주는 것이 맞느냐는 겁니다.



민주당은 그런 내용 자체가 법안에 없다고 강조합니다.



[허영/민주당 의원 : 자녀들은 모든 대학에 특혜로 입학할 수 있다, 모두 다 가짜이고 거짓입니다.]



국민의힘은 국가보훈 대상자에게 특례 입학 기회를 준다는 시행령을 근거로 여지가 있다고 주장합니다.



[서일준/국민의힘 의원 : 대학 입학 특별전형 혜택까지 연결될 수 있다면 교육의 공정성과 직결되는 문제라고 생각합니다.]



두 번째, '민주유공자'를 어떻게 정의하느냐 문제입니다.



'사회적 공감대가 형성된 사람'이라는 법안 문구가 모호하다는 지적에, 범여권은 이미 국가가 인정한 사망자 등으로 대상이 명확히 한정돼 있다는 입장입니다.



국가보안법을 위반했어도 제대로 뉘우치면 민주유공자 신청을 할 수 있게 길을 열어준 것도 야권이 반발하는 지점입니다.



세 번째, 기존 법안과의 중복 문제입니다.



사각지대가 존재했다는 게 범여권의 주장이지만, 국민의힘은 민주화보상법 등 기존 법안에 이미 규정이 있다고 맞서고 있습니다.



국가보훈부는 국민의힘이 지적한 부분도 보완하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 전유근·김예지)