<앵커>



충남 천안에서는 이번 수능 수학 시험 도중 스마트안경을 사용한 재수생이 현장에서 적발됐습니다. 수학 문제인데도 풀이도 없이 답을 적는 것을 수상히 여긴 감독관이 잡아낸 건데요. 수능 성적은 무효가 됐습니다.



TJB 오인균 기자의 보도입니다.



<기자>



천안의 한 고등학교에서 수능 2교시 수학 시험 도중 스마트안경을 사용했다 적발된 20살 재수생 A 씨.



감독관은 A 씨가 안경을 만지작거리며 문제 풀이 없이 답을 적는 모습을 수상히 여겼습니다.



이후 A 씨가 책상에 엎드린 채 안경을 주머니에 넣는 모습을 목격하고 확인 절차에 들어갔습니다.



A 씨는 일반 뿔테 안경을 내놓았지만 몸수색 과정에서 스마트안경이 발견됐고 결국 사용 사실을 시인했습니다.



경찰은 A 씨를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건하고, 스마트안경 등 압수한 증거물을 분석하고 있습니다.



특히 A 씨가 2교시 시험 중 화장실을 두 차례 다녀온 것으로 전해지면서 구체적인 부정행위 수법과 공범 여부도 조사하고 있습니다.



A 씨의 올해 수능 성적은 무효 처리됐으며 교육당국은 부정행위 심의위원회를 열어 최종 징계 결과를 결정할 방침입니다.



대전에서도 스마트기기를 이용한 부정행위가 잇따라 적발됐습니다.



고등학교 2곳에서는 복도에 내놓은 가방 속 태블릿PC 등에 위급재난문자가 울리면서 부정행위가 드러났습니다.



와이파이 신호 탐지 등 다른 방식으로 적발된 스마트기기도 대전과 충남에서 각각 3건에 달했습니다.



대전시교육청은 위급재난문자로 적발된 수험생 2명에 대해 심의를 거쳐 올해뿐 아니라 다음 연도 응시 자격 박탈 등을 결정합니다.



올해 수능은 끝났지만 정부는 AI 기업과 협의해 부정행위 의심자에 대해서도 추가 조사에 나섭니다.



(영상취재 : 김일원 TJB, 디자인 : 박보영 TJB)



TJB 오인균