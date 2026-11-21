<앵커>



시험장에 가져갈 수 있는 필기구를 '흑색 연필'로만 제한하는 지침, 정부가 수능 하루 전날에 급히 발표했던 건데 결국 현장 혼선으로 이어졌습니다. 컴퓨터용 사인펜을 갖고 있던 한 수험생이 부정행위자로 간주돼 퇴실 조치됐다가 나중에야 번복되면서 별도 시험을 치르게 된 겁니다.



조윤하 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 송파구의 한 고등학교입니다.



2교시 수학 영역이 끝난 직후, 이곳에서 시험을 치르던 한 수험생은 '개인이 소지할 수 없는 컴퓨터용 사인펜을 갖고 있었다'는 이유로 퇴실 조치됐습니다.



과거에는 수험생 개인이 컴퓨터용 사인펜을 갖고 올 수 있었지만 올해는 '흑색 연필'만 허용돼 사인펜은 소지할 수 없다는 이유였습니다.



다만 학생이 가져온 사인펜에 초소형 카메라 등 전자기기는 부착되지 않은 것으로 파악됐습니다.



결국 이 학생은 2교시 직후 퇴실 조치됐는데, 이후에 학교로 회신 온 서울시교육청의 답변은 달랐습니다.



흑색 연필만 반입이 가능한 것은 맞지만 컴퓨터용 사인펜이 스마트폰 같은 반입 금지 물품은 아니라서 부정행위에 해당하지는 않는다고 판단했습니다.



학생은 다시 시험장으로 돌아왔고 3교시 영어 영역 시험을 제시간에 치르지 못해 4, 5교시 시험을 모두 본 뒤 별도로 마련된 시험장에서 영어 영역 시험을 다시 치렀습니다.



[A 고등학교 관계자 : 저희도 사실은 좀 잘하려고 했던 부분이었기 때문에 아쉽긴 하고요. 원칙대로 저희는 한다고 했는데….]



시험 전날 급히 바꾼 지침 탓에 감독관이 혼선을 일으키면서 수험생이 피해를 본 겁니다.



수능 직후 평가원 홈페이지에는 "안경 검사를 제대로 하지 않았다", "부정행위로 인한 고득점자가 늘어 등급 컷이 올라갔으니 조정해 달라"는 글이 잇따랐습니다.



[고은찬/수험생 : 생각보다는 그렇게 (검사가) 철저하지 않았다고 생각해요. 철저하게 하지 않는 모습에 불안감이 좀 더 생기지 않았나….]



일부 수험생들은 부정행위자 확인이 끝날 때까지 대학 합격자 발표를 미뤄달라고 주장하며 다음 달 항의 집회를 열겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 임우식·양지훈, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 서승현)