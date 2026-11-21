<앵커>



지난달 서울시가 공동주최한 한 마라톤 대회에서 참가자가 숨지는 일이 있었습니다.



올해 열리는 마라톤 대회가 600개에 달하는데, 안전 관리는 제대로 되고 있는 건지 노유진 기자가 실태 점검했습니다.



<기자>



지난달 11일 서울시와 한 언론사가 공동주최한 마라톤 대회에서 20대 여성 참가자 유 모 씨가 결승점 500m를 앞두고 쓰러진 뒤 끝내 숨졌습니다.



[이창훈/목격자 : 이쪽에서 이렇게 다 뛰어오면서 여기서 쓰러졌습니다.]



주최 측이 서울시에 제출한 응급 대처 상황을 시간대별로 보면 오전 8시 49분 53초 현장에 있던 시민이 119에 최초로 신고한 뒤, 8시 56분 47초 주최 측 간호사가 심폐소생술을 시작합니다.



유 씨가 쓰러진 지 약 7분이 지난 뒤에야 전문적인 심폐소생술이 시행된 겁니다.



서울시가 주최하는 마라톤 대회는 스포츠안전재단의 매뉴얼을 따르는데, 4분 안에 전문적인 심폐소생술로 연계해야 한다고 되어있습니다.



[남궁인/이대목동병원 응급의학과 교수 : (심폐소생술은) 무조건 가장 빨리할수록 가장 좋습니다. 분 단위 초 단위로 그런 소생확률이라든지 예후가 달라지기 때문에….]



결승선 부근에서 일어난 사고인 만큼 초동 대처가 아쉽다는 것이 전문가들의 지적입니다.



[이종성/한양대 스포츠산업학과 교수 : 사고가 크게 발생하는 경우는 피니시라인 부근이기 때문에, 전 세계에서 펼쳐지는 주요한 마라톤대회에서는 의료요원이라든지 안전요원들이 굉장히 촘촘하게 배치된 경우가 많거든요.]



주최 측은 매뉴얼보다 많은 12대의 구급차가 배치됐다고 밝혔지만 심폐소생술까지 7분 넘게 걸린 이유에 대해서는 명확하게 답변하지 않았습니다.



지난달 울산에서 열린 마라톤에서는 물이 제대로 준비되지 않아 18명이 쓰러졌고, 또 다른 대회에서는 자전거 도로를 달리던 참가자들과 외발자전거가 뒤엉키는 일까지 벌어졌습니다.



[외발자전거 동호인 : 지나가요.]



[자전거! 자전거!]



자칫 사고로 이어질 뻔한 위험한 상황.



[외발자전거 동호회 관계자 : 저희는 거기가 이제 자전거 라이딩 길이니까 자전거를 탄 거지. 저희는 자전거 도로 아니곤 다른 데로 갈 수가 없죠.]



주최 측은 자전거도로에 안전요원을 배치했다고 하지만 통제 자체가 어려워 보였습니다.



도심 곳곳에서 우후죽순 열리는 마라톤 대회, 안전을 담보할 수 있는 제도적 보완이 필요해 보입니다.



(영상취재 : 김태훈, 취재PD : 안민신, 화면출처 : 유튜브 달초)