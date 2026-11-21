<앵커>



올해 우리나라가 사상 첫 '수출 1조 달러'를 달성한 데에는 반도체만 주인공이 아니었습니다. 미국과 유럽 수입시장에서 1위 자리에 오른 화장품과 지난해 수출 기록을 뛰어넘은 라면 등 K-푸드도 힘을 보탰습니다.



최승훈 기자입니다.



<기자>



컨베이어벨트를 따라 수출용 고급 화장품이 하나둘 꽃단장을 합니다.



국내보다 최고 30% 더 비싼 값에 미국과 주요국 고가 매장을 잇따라 채우고 있습니다.



이렇게 포장을 마친 화장품에는 영어와 중국어, 일본어 등 수출할 나라의 언어에 맞게 라벨도 새로 붙입니다.



우리나라 화장품은 올해 미국과 유럽 수입시장에서 1위 자리를 다지면서 10월까지 수출도 125억 달러로 이미 지난해 실적을 넘었습니다.



기초 제품을 넘어서 색조와 기능성까지, 이제 전 영역에서 세계를 휩쓸고 있습니다.



[에밀리 에스케다/미국 로스앤젤레스 : 제가 직접 써본 입술 화장품은 한국 제품뿐이에요. 입술 화장에 관해서는 미국 화장품을 별로 사용하지 않아요.]



또 하나의 히트 상품은 K-푸드입니다.



라면만 해도 1분에 600개 넘게 쉴 새 없이 찍어내도 부족합니다.



올해 10월까지 라면 수출도 15억 8천만 달러로 지난해 기록을 넘었습니다.



매운맛에 크림을 넣은 라면 같이 다양한 상품을 개발해서 성장을 더 하고 있습니다.



[지송하/농심 글로벌마케팅부문장 : 국물 면뿐만 아니라 비국물 면, 이런 맛을 확대해서 전 세계 소비자들에게 더 많이 친숙하게 다가갈 수 있도록 하겠습니다.]



무기와 바이오 등이 함께 선전하면서 반도체를 빼고도 올해 수출은 지난해보다 20% 늘었습니다.



다만 철강과 석유화학같이 몇몇 전통 주력 산업 부진이 이어지고, 수출 온기가 내수 곳곳으로 퍼지지 않았다는 점은 여전히 걱정거리입니다.



수출 1조 달러 시대, 우리 경제 체질을 바꾸고 내수까지 살려내는 모두의 성과로 이어질 수 있도록 지혜를 모아야 할 때입니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 김호진)