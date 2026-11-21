<앵커>



주가조작 가담과 고가의 금품수수 혐의로 대법원에서 징역 4년이 확정된 김건희 씨가 판결 하루 만에 공개적으로 불만을 드러냈습니다. 다른 형사재판을 받던 자리에서 왜 유죄인지 이해하지 못하겠다면서 법조계를 향해 언제까지 정치 눈치를 볼 거냐고 쏘아붙였습니다.



보도에 권민규 기자입니다.



<기자>



통일교 집단 입당 의혹과 관련한 정당법 위반 혐의 재판.



김건희 씨는 재판 초반에 건강 문제로 여러 질문에 답을 하기가 어렵다고 밝혔습니다.



그런데 피고인 신문 도중 김 씨가 갑자기 격앙된 모습을 보였습니다.



특검 측 질문에 답변을 거부하던 김 씨는 갑자기 "도이치모터스 주가조작이 왜 유죄인지 죽어도 이해하지 못하겠다", "사람 판단을 믿고 싶지 않다"며 대법원판결에 불복하는 취지의 발언을 쏟아냈습니다.



그러면서 재판부를 향해 "여기 다 법조인들인데 언제까지 정치 눈치를 보면서 할 거냐"고 주장하기도 했습니다.



김 씨 변호인이 김 씨를 진정시키자 김 씨는 재판부에 사과했지만 공판 마지막에 추가 발언 기회를 얻자 김 씨는 "하지 못한 억울한 이야기가 많다"며 "대법관분들이 제 사건을 들여다봤는지 의문"이라고 말했습니다.



김 씨는 그러면서 재판부를 향해 "흔들리지 않았으면 좋겠다"고 말했는데, 해당 재판부는 지난 1월 김 씨의 도이치모터스 주가조작 혐의를 무죄로 판단한 바 있습니다.



김 씨 측은 건강이 좋지 않은 김 씨가 대법원판결을 지켜본 뒤 억울함이 쌓여있는 가운데 법정에서 흥분해서 나온 발언이라고 해명했습니다.



김 씨 측은 대법원 판단에 동의할 수 없는 부분이 있지만 헌법재판소에 재판 취소를 요구하는 재판소원은 청구하지 않겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 서승현)