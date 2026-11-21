<앵커>



서울 강남권을 중심으로 시작된 집값 하락 흐름이 용산구와 동작구까지 번졌습니다. 대출 규제와 세금 부담 때문에 비싼 아파트 상승세는 꺾였지만 서울 외곽과 경기 남부 지역에서는 사정이 다른 겁니다.



전형우 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 동작구에 있는 2020년 준공된 아파트입니다.



이 아파트 84제곱미터 형의 경우 지난 7월 17억 6천만 원으로 최고가를 기록했지만 지난달 들어 1억 원 하향 거래됐습니다.



강남권에서 집값 상승세가 꺾인 여파가 이곳까지 미친 것으로 해석됩니다.



[고광진/서울 동작구 공인중개사 : 최근에 몇 천만 원 이상으로 내려서 나간 집이 있었고요. 이제 관망하는 분위기다 보니까 매물이 빨리 빠지지 않아서.]



부동산원이 매주 내는 주간 집값 상승률 기준으로 지난 8월 강남구와 서초구를 시작으로 9월 송파구에 이어서 지난주 성동구와 강동구, 그리고 이번 주에는 용산구와 동작구까지 하락세로 바뀌었습니다.



인접한 양천구와 영등포구도 상승률이 0.01%로 내려가면서 조만간 하락세로 돌아설 가능성이 커졌습니다.



다만 하락세가 어디까지 퍼질지는 미지수입니다.



서울 외곽은 여전히 0.3%대 오름세를 이어가고 있고 수원, 안양 등 경기 남부 일부 지역은 한 주 만에 집값이 0.6% 넘게 올랐습니다.



전세 가격이 계속 치솟는 것이 중요한 변수입니다.



이번 주 서울 아파트 전셋값은 0.14% 상승했습니다.



성북과 금천, 강북구가 0.3%대 상승률을 보였고, 매매가가 떨어진 강남구도 전셋값은 0.22% 올랐습니다.



[박원갑/KB국민은행 부동산 수석전문위원 : 입주 물량이 부족하고 시장에서 유통 매물도 많지 않아서 전세 가격은 매매와는 달리 당분간 오름세가 계속될 것으로.]



대출 규제와 세금 부담 때문에 비싼 아파트 상승세는 꺾였지만, 전셋값이 오르는 상황에서 상대적으로 가격이 낮은 지역에는 매수세가 여전해서 당분간 지역별로 다른 흐름이 이어질 전망입니다.



(영상편집 : 김진원, 디자인 : 이가진, VJ : 정한욱)